Скопье, 6 февраля, 2018, 23:08 — ИА Регнум. Правительство Македонии приняло решение начать процесс переименований в рамках соглашений с правительством Греции, 6 февраля сообщает агентство Associated Press.

Sailko Золотой медальон с изображением Александра Македонского

По сообщению правительства, еще до окончания переговоров уже переименованы международный аэропорт Скопье и главное шоссе страны, ранее носившие имя Александра Великого.

В Греции считают Александра Македонского частью национальной истории, присвоение его имени объектам в «бывшей югославской республике» многие греки расценивают как оскорбление.

Напомним, спор о названии Македонии с Грецией уже 25 лет является препятствием для вступления балканской страны в Евросоюз и НАТО. Греция считает, что название северного соседа является угрозой греческому суверенитету и исторической справедливости.

В конце 2017 года правительство Македонии фактически согласилось изменить название — в качестве альтернативных вариантов предлагаются «Новая Македония», «Вардарская Македония», «Северная Македония» и другие.

Смена названия страны также может привести к изменению международного названия языка и народа, а также топонимов «бывшей югославской республики».