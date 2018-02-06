Москва, 6 февраля, 2018, 20:57 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин 6 февраля получил удостоверение кандидата на президентских выборах-2018. Об этом сообщил ТАСС пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Иван Шилов ИА REGNUM Владимир Путин

«Удостоверение кандидата было передано президенту», — сказал пресс-секретарь.

Он уточнил, что удостоверение получил в ЦИК глава юридической службы избирательного штаба Владимира Путина Сергей Кабышев.

Как передавало ИА REGNUM, ранее сегодня Центризбирком России официально зарегистрировал Владимира Путина кандидатом на выборах президента России.

Действующий глава государства стал первым кандидатом, допущенным к выборам по итогам сбора подписей избирателей. Поскольку Путин идёт на выборы в качестве самовыдвиженца, ему было необходимо предоставить в свою поддержку не менее 300 тысяч подписей избирателей, при этом на каждый регион должно было приходиться не более 7,5 тысячи подписей.

Ранее регистрацию в ЦИК уже прошли лидер ЛДПР Владимир Жириновский и кандидат от КПРФ Павел Грудинин. Оба они были освобождены от сбора подписей избирателей, так как выдвинуты на выборы от парламентских партий.