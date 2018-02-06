Москва, 6 февраля, 2018, 19:43 — ИА Регнум. Главное управление на транспорте МВД России пресекло канал контрабанды табачных изделий из одной из арабских стран. Об этом 6 февраля сообщила официальный представитель ведомства Ирина Волк, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

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«В товарном поезде, следовавшем от станции Тайнча до Москвы, обнаружены девять вагонов, в которых за мешками с пшеничными отрубями и древесными опилками находились коробки с арабскими сигаретами известных производителей», — сообщила представитель МВД.

Как отмечается, на табачных изделиях отсутствовали марки акцизного сбора, предусмотренные российским законодательством Российской Федерации.

По предварительной оценке, объём контрабандной табачной продукции составлял более шести миллионов пачек сигарет на общую сумму свыше 500 млн рублей.

Сообщается, что операция проводилась полицейскими во взаимодействии с представителями ФТС России, а также при содействии ОАО «РЖД». По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по статьям «Контрабанда алкогольной продукции или табачных изделий» и «Производство, приобретение, хранение, перевозка или сбыт товаров и продукции без маркировки».

В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на установление местонахождения и задержание злоумышленников.