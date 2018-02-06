Осло, 6 февраля, 2018, 19:18 — ИА Регнум. Норвежская круизная компания «Hurtigruten» в расписании на 2019 год начала продажи круизов на Землю Франца Иосифа с заходом в Мурманск. Арктическое направление, несмотря на достаточно высокую цену круиза, завоевывает популярность у все большего количества туристов.

Hurtigrutenresan.se Круизное судно «MS Spitsbergen»

На сегодняшний день к земле Франца Иосифа из круизных компаний совершали рейсы только «Poseidon Expeditions», а с 2020 года о своих намерениях заявила и «Aurora Expedition».

Заход судна MS Spitsbergen в Мурманск дает шанс городу привлечь круизных туристов к достопримечательностям Мурманска. Вся необходимая портовая инфраструктура для приема круизных судов в Мурманском порту имеется, включая пограничный и таможенный контроль. Но заходов в круизных судов в прошлом году было немного, может быть в рамках арктических круизов город сумеет привлечь круизные линии в столицу Заполярья. Круизные туристы, прибывающие в город пользуются правом нахождения без виз в течении 72 часов.

Мировые круизные компании проявляют интерес к северному направлению. Компания «Scenic» анонсировала строительство второго фешенебельного судна ледового класса на 200 пассажиров для арктических круизов. Судно, которое должно быть готово в 2020 году, планирует ходить по Белому, Берингову морям и российской Арктике. В скором времени обзаведутся судами ледового класса и другие круизные компании — «Ponant», «SunStone Ships», «Crystal Cruises», «Oceanwide Expeditions» и «Lindblad Expeditions».

Земля Франца Иосифа — архипелаг в Северном Ледовитом океане, относится к Архангельской области, состоит из 192 островов. Путешественников привлекают уникальная арктическая природа с покрытыми льдом скалами и горными вершинами на крайнем северо-востоке Баренцева моря, возможность наблюдать белых медведей в их естественной среде обитания.