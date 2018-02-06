Москва, 6 февраля, 2018, 19:01 — ИА Регнум. Президент Российской Федерации Владимир Путин подписал указ о присвоении звания Героя России летчику-штурмовику майору Роману Филипову, который погиб в Сирии в неравном бою с террористами. Указ главы государства опубликован сегодня, 6 февраля, на официальном интернет-портале правовой информации.

Минобороны России Авиагруппа ВКС РФ на аэродроме «Хмеймим» в Сирии

В указе сказано, что майору Филипову Роману Николаевичу посмертно присваивается звание Героя Российской Федерации за героизм, мужество и отвагу, проявленные при исполнении воинского долга.

Напомним, ранее министр обороны России генерал армии Сергей Шойгу представил заместителя командира эскадрильи штурмового авиаполка Восточного военного округа майора Филипова к присвоению звания Герой России посмертно.

Ранее сегодня также стало известно, что российская военная разведка совместно с турецкими коллегами смогла вернуть тело погибшего в бою с террористами Филипова в Россию.

Похороны Филипова со всеми воинскими почестями пройдут в Воронеже 8 февраля. Так захотела его семья и родители. У Филипова остались жена и четырехлетняя дочь.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 3 февраля Филипов на своем штурмовике Су-25 выполнял плановый облет зоны деэскалации «Идлиб» в одноименной сирийской провинции, которая до сих пор контролируется боевиками террористической группировки «Джебхат ан-Нусра» (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

Его штурмовик был сбит из переносного зенитно-ракетного комплекса. Филипов смог катапультироваться, но приземлился на территории, контролируемой боевиками. Летчик Филипов вступил в неравный бой с террористами, а затем, будучи тяжело раненым, подорвал себя гранатой.

Российские ВКС нанесли удар возмездия по позициям боевиков в Идлибе. В результате массированного удара высокоточным оружием были ликвидированы более 30 боевиков.