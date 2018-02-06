Вильнюс, 6 февраля, 2018, 18:48 — ИА Регнум. Заявление худрука Русского драматического театра Литвы Йонаса Вайткуса о том, что против него ведётся «организованная Кремлём кампания по дискредитации», после чего его и обвинили в сексуальных домогательствах, а на самом деле он стал жертвой заговора из-за своей принципиальной «патриотической позиции», в Литве посыпались новые признания о поведении именитого в стране театрального мэтра.

Augustas Didžgalvis Йонас Вайткус

После того, как на прошлой неделе сценограф Симона Биекшайте обвинила режиссера Йонаса Вайткуса в сексуальных домогательствах, заговорила еще одна женщина. Юдита Юкняле, закончившая искусствоведение и работавшая ассистенткой Вайткуса, в социальной сети Facebook сегодня, 6 февраля, поделилась своей историей. ИА REGNUM переводит на русский язык её с сокращениями:

«Моя история началась в 1999 году. Почему только сейчас пишу об этом? Потому что в то время сексуальные домогательства не были преступлением. Если никто не изнасиловал, значит, ничего и не было. После того, как начался вал признаний девушек, я также медлила, потому что думала, что ему будет больно. Еще больнее его жене, детям. И если бы он сам признался, извинился, то, может, я бы и молчала. Но после слов о том, что с ним пытаются расправиться российские службы безопасности, я не выдержала.

Я тогда работала ассистенткой Йонаса Вайткуса во время создания кинофильма. Мне было 27. В процессе подготовки фильма режиссер просил меня ездить с ним по рабочим делам. Мы приехали в его квартиру. Он велел пересмотреть документальный фильм и найти, если ли в нем какие-нибудь намеки на одного героя. Сказал, что сам спешит на лекцию. Что закроет меня. Я спросила, что мне сказать, если вернутся члены его семьи. Ответил, что не вернутся. Что жена в Австралии. Я пересмотрела фильм. Намеков не было. Так и сказала вернувшемуся режиссеру. Он ответил: «А теперь будем пить саке». Я почти не употребляю алкоголь, я даже не знаю, какая на вкус водка. Это я ему и сказала. А он мне сказал, что будет хороший шанс отведать такую редкую водку. Я повернулась в сторону дверей. Он напал на меня со спины, и мы упали на пол. Я вырвалась, встала, побежала к дверям. Двери закрыты. Я попросила открыть. Запомнились слова Йонаса Вайткуса: «Чего ты бежишь? Ты от меня еще родишь». Я твердо попросила, чтобы он открыл двери, сказала, что иначе заору, что соседи услышат. Тогда он меня выпустил.

Мне было неприятно на следующий день идти на работу. Но режиссер вел себя, будто ничего не случилось. Работали. Начались съемки. Одна часть съемок проходила в Румшишкес. Съемочная творческая группа жила в одном большом доме, в отдельных комнатах по 2 человека. Одним ранним утром, когда солнце еще только поднималось, я проснулась от того, что кто-то «плюхнулся» в мою кровать. Режиссер был пьян. Я просила его выйти, убирала его руки от себя. Он начал говорить что-то похожее: «Ты прекрасна, как тот розовый рассвет…».

Жившая со мной в комнате член съемочной группы села на кровать и стала демонстративно кашлять, давая понять, что режиссер позволяет себе лишнее. А он ей: «Слушай, хватит там кашлять, лучше иди в мою комнату и ложись в мою кровать». Я всё просила, чтобы он ушел с моей кровати, пыталась вытолкнуть его. Но он не из легких мужчин. Я тогда сказала, что уйду я. Выпрыгнула из кровати и пошла в сторону дверей. Вайткус за мной. Босая, в одной ночной рубашке я выбежала на улицу. Вайткус за мной. На улице я ему говорю: «Вы сейчас будете гнаться за мной через все Румшишкес?». Тогда он вернулся в дом.

В тот день съемки шли с трудом. Режиссер понемногу пил пиво. Во время одного перерыва он присел к совсем еще юной мастеру по прическам и, смотря на меня, сказал той девушке: «Ты прекрасна, как розовый восход…». Поймав мой взгляд, злобно спросил: «Чего глазеешь? Ревнуешь?». … Хорошо, что у меня были близкие люди, которым я могла все рассказать. Я не нанятый Россией агент. Я не отрицаю творческий талант Вайткуса. Но я открываю еще одну страницу книги его морали», — говорится в истории, опубликованной в Facebook.

Читайте также: Олег Михайлов: В секс-скандале в Литве увидели «руку Кремля»