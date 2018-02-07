Пекин, 7 февраля, 2018, 03:11 — ИА Регнум. Новая военная стратегия США, обнародованная 19 января, объявила Китай и Россию стратегическими соперниками США. В чем состоит соперничество Китая, как он удостоился чести попасть в такой список и куда развивается ситуация экономического соперничества, пишет автор ИА REGNUM Борис Марцинкевич.

Иван Шилов ИА REGNUM Флаги Китая и США

В 1979 году китайский лидер Дэн Сяопин провозгласил открытость Китая. Постепенно, манипулируя дешевизной своего производства, китайцы собрали у себя почти все мировое производство. Вначале более развитым странам казалось, что они способны проконтролировать этот процесс, ведь высокие технологии и патенты остаются у них в руках. Но Китай развивал не только производство. Большое внимание он уделял грамотности населения и подготовке ученых и инженеров. Теперь, спустя 50 лет, это принесло свои плоды.

Совершенно убедительно выглядят цифры, показывающие преимущество Китая по многим экономическим показателям. Один из ярчайших примеров — паритет покупательной способности, который для Китая дает в сумме 21,286 трлн долларов, а у США — только 18,624 трлн. Это данные МВФ, и это только один из показателей. Китай, понимая свое преимущество, начинает использовать крайне изощренные ходы, направленные на общеевразийское сотрудничество, получение взаимных выгод в торговле с Африкой и снижение зависимости от долговых обязательств США. Пытаясь превратить эти обещания расплатиться в реальный экономический инструмент.

Как это делается и способен ли на этом пути Китай превратить США в свой сырьевой придаток, читайте в статье: Китай как «стратегический конкурент» США

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