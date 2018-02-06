Москва, 6 февраля, 2018, 17:38 — ИА Регнум. Численность безработных граждан России, зарегистрированных в органах службы занятости, за период с 24 по 31 января увеличилась на 1,9% и составила 779 600 человек. Такие данные приводит 6 февраля пресс-служба Минтруда России.

Иван Шилов ИА REGNUM Поиск работы

По информации ведомства, на аналогичный период 2017 года число официально зарегистрированных безработных в стране составляло 899 050 человек.

Сообщается, что неделю снижение численности безработных отмечено в республиках Мордовия, Алтай, Карачаево-Черкесия и Чечня, в Пензенской и Орловской областях, а также в Забайкальском крае.

Одновременно этим в 77 регионах зафиксировано увеличение числа безработных. Наибольший рост наблюдался в Сахалинской, Кировской, Магаданской и Новгородской областях, республиках Бурятия, Карелия и Адыгея, в Севастополе, Югре и Ямало — Ненецком автономном округе. Не изменилось число безработных в Ингушетии.

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«По оперативным данным, на 1 января 2018 года уровень регистрируемой безработицы в среднем по России составил 1% от численности экономически активного населения (на 1 января 2017 года — 1,2%)», — говорится в сообщении Минтруда.

При этом, согласно данным ведомства, по состоянию на 31 января количество вакансий, заявленных работодателями в органы службы занятости, составило 1,4 млн единиц.

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