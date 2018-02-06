Москва, 7 февраля, 2018, 00:05 — ИА Регнум. Сегодня, 7 февраля, Госдума на пленарном заседании рассмотрит пакет законопроектов о продлении программы амнистии капиталов до 1 марта 2019 года, сообщает ИА REGNUM. По словам первого вице-спикера Госдумы Александра Жукова («Единая Россия»), утром документы будут рассмотрены в первом чтении, а уже к концу пленарного заседания профильный комитет подготовит их к принятию во втором. Таким образом, уже 9 февраля депутаты рассчитывают окончательно принять законы.

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«Такой ускоренный порядок рассмотрения вызван тем, что есть необходимость принятия этих законопроектов, подписания их президентом и опубликования — до 1 марта текущего года», — пояснил Жуков.

Пакет законопроектов стал реакцией на то, что 31 января минфин США представил так называемый «кремлевский доклад» — список российских политиков, олигархов и чиновников, против которых могут быть применены санкции.

По просьбе бизнеса

Если законопроекты будут приняты, то в РФ начнется так называемый второй этап амнистии капиталов. Такая программа уже действовала в стране в рамках деофшоризации российской экономики в период с 1 июля 2015 года по 30 июня 2016 года. Все граждане РФ, которые владеют бизнесом или имуществом за рубежом, могли задекларировать его в Федеральной налоговой службе РФ. Такое же правило касалось открытых в иностранных банках счетов и контролируемых иностранных компаний. Те, кто добровольно подавал документы о своих активах за пределами РФ, освобождались от ответственности — как налоговой, так и уголовной.

Однако в декабре 2017 года глава Минфина РФ Антон Силуанов заявил, что программа амнистии капиталов не принесла тех результатов, на которые рассчитывали в правительстве. Так, по словам главы комитета Госдумы по бюджету и налогам Андрея Макарова («Единая Россия»), в результате так называемого первого этапа амнистии капиталов декларации подали порядка 7,2 тыс. граждан РФ. Между тем, отмечает он, такие цифры не означают, что программа «провалилась».

"В тех юрисдикциях, где существовали компании, принадлежавшие нашим гражданам, закрываются десятки тысяч компаний», — подчеркивал Макаров.

Предполагается, что второй этап амнистии капиталов продлится с 1 марта 2018 до 28 февраля 2019 года включительно. В это время можно будет «безнаказанно» задекларировать свои зарубежные счета и активы, а также закрыть контролируемые иностранные компании, не уплачивая налог (13%) с их доходов и имущества.

Поручение продлить программу на 2018 год дал президент РФ Владимир Путин — об этом он заявил на встрече с российскими бизнесменами в декабре 2017 года.

«Президент не случайно отметил, что отношение в мире к российским капиталам, к российскому бизнесу меняется. Если раньше средства выводились из страны, потому что многие считали, что за рубежом они защищены лучше, чем внутри страны, сегодня пришло осознание того, что в стране эти средства будут защищены лучше. Осознание того, что государство выполнило свои обязательства, и что риски нахождения капиталов за границей сегодня гораздо серьезнее, и заставили бизнес обратиться к президенту», — отмечал Макаров.

Равные права и новые правила

Как неоднократно подчеркивали авторы законопроекта, второй этап амнистии капиталов коснется не только тех бизнесменов, которые ранее не участвовали в программе, но также может распространиться и на тех, кто задекларировал свои зарубежные активы в ходе первого этапа программы. Они смогут подать декларации второй раз.

«Тем, кто воспользовался первым этапом, никто не мешает воспользоваться вторым и подавать дополнительные декларации. И никто не будет проверять, что они написали тогда, а что сейчас», — заверил глава профильного комитета Госдумы Андрей Макаров.

Помимо этого, в рамках продолжения программы депутаты предлагают также амнистировать все операции не только по тем зарубежным счетам, которые были открыты до 1 января 2018 года, но и по тем, которые в этот срок были ликвидированы. Как отмечал ранее Макаров, такое предложение исходило от представителей российского бизнеса.

Кроме того, подать саму декларацию теперь станет проще — ее примет любой налоговый орган, а Минфин РФ пояснит, как правильно заполнить декларацию.