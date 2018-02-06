Тирасполь, 6 февраля, 2018, 17:11 — ИА Регнум. Объем денежных переводов из-за рубежа, поступивших в Приднестровье в 2017 году, увеличился на 78% по сравнению с предыдущим годом, достигнув $81 млн. Как сообщили в Центробанке ПМР, в результате был достигнут и преодолен уровень 2015 года, когда величина трансфертов из-за рубежа составила $80,3 млн, передает ИА REGNUM.

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Три четверти денежных средств в минувшем году были получены из стран СНГ, преимущественно из России (70,8%). Из соседних Молдавии и Украины в ПМР перевели соответственно $1,7 млн (2,0%), из Украины — $0,9 млн (1,2%).

Среди стран дальнего зарубежья по суммам денежных переводов лидирует Израиль ($4 млн), следом идут США ($3,1 млн), Турция ($2,1 млн) и Италия ($2 млн).

Интересно, что почти две трети переводов (63,2%) поступают в Приднестровье в долларах. На евро приходятся 11% переводов. Доля российского рубля за год снизилась примерно на 10% и составила 25,8%.

Переводы из Приднестровья за рубеж в 2017 году сократились на 17%, составив $29 млн. Таким образом отток иностранной валюты из республики уменьшился, что является позитивной тенденцией, отметили в Нацбанке.

Чистый приток в республику иностранной валюты составил $52,0 млн.