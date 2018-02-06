Москва, 6 февраля, 2018, 16:09 — ИА Регнум. Российский рубль 6 февраля аккуратно игнорирует происходящее за океаном и на сырьевых площадках, заявила корреспонденту ИА REGNUM старший аналитик Альпари Анна Бодрова.

Банк России Рубль

Впрочем, если негатив извне будет нарастать, «россиянин» остаться в стороне от общих колебаний уже не сможет.

«Пока российская валюта стабильна. Но как долго рубль сможет противостоять внешнему негативу? Недолго, если тучи над мировой финансовой системой будут сгущаться», — считает Бодрова.

Доллару США нужно закрепиться надо отметкой 57,25, тогда шансы на проход к новой цели, на 57,75, увеличатся. Вероятный коридор для торгов на сегодня парой доллар/рубль — 57,00−57,55, евро/рубль — 70,55−71,25.

«7 февраля пройдут аукционы Минфина РФ по размещению ОФЗ. Думается, в текущих условиях спрос на бонды будет ограниченным по понятным причинам: инвесторам сейчас не до рисковых активов», — полагает эксперт.

Добавим, 6 февраля доллар США торгуется по 57,18 руб. (-0,05%). Евро стоит 70,91 руб. (-0,05%).

Официальные курсы ЦБ РФ на среду, 7 февраля, составляют 57,21 руб. за американскую валюту и 70,92 руб. за евро. Обе оценки пересмотрены на повышение, на 59 и 43 копейки соответственно.

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