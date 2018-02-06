Санкт-Петербург, 6 февраля, 2018, 14:28 — ИА Регнум. Уровень воды в реке Ижора снижается: на Неве работает ледокол, который устраняет угрозу наводнения — ледовые зажоры. Уровень реки в районе Колпино уже понизился на 14 сантиметров, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в комитете по природопользованию, охране окружающей среды и обеспечению экологической безопасности Санкт-Петербурга.

Юлия Карнаева ИА REGNUM Ледокол «Невская Застава» на Неве

Напомним, сегодня, 6 февраля, уровень воды в реке Ижора по гидрологическому посту достиг 461 сантиметра и превысил критическую отметку в 420 сантиметров. Местные власти отреагировали на угрозу наводнения и перекрыли Загородную улицу, отправив рейсовые автобусы другими маршрутами.

По информации пресс-службы комитета по природопользованию, причиной подъема воды в реке стал ледовый зажор на излучине Невы в месте впадения реки Ижора. Постоянный ледовый покров на Неве до сих пор не установился, и тонкий лед ломает сильным течением в районе устья Ижоры. В связи с этим пропускная способность русла снижается. В данный момент на акватории Ижоры работает ледокол «Невская застава», ломающий возникшие зажоры.

«Ледокол уже ликвидировал один из зажоров у Финляндского железнодорожного моста и движется дальше. Уровень воды уже понизился на 14 сантиметров, в ближайшее время спад станет еще значительнее», — рассказали корреспонденту ИА REGNUM в комитете по природопользованию.

Ленинградская область тоже отреагировала на создавшуюся на Неве ситуацию: из-за скопления льда могут быть подтоплены жилые массивы города Отрадное Кировского района Ленобласти. В районе Отрадного вода поднялась на 30 сантиметров выше нормы.

Службы МЧС Петербурга и Ленобласти искали решение проблемы совместно. Рассматривался вопрос о проведении взрывных работ, однако из-за густой заселенности берегов Невы от этого варианта отказались.

«Было решено увеличить интенсивность работы ледокола «Невская застава», который находится в ведении Петербурга, — сообщили корреспонденту в пресс-службе губернатора и правительства Ленинградской области. — Он пройдет весь путь и устранит возникшие из-за зажоров проблемы не только на территории Петербурга, но и Ленинградской области».

В Отрадном была развернута оперативная группа Центра управления в кризисных ситуациях Главного управления МЧС России по Ленинградской области. Пожарно-спасательные гарнизоны Кировского района и Отрадного приведены в режим повышенной готовности.