Минск, 6 февраля, 2018, 16:50 — ИА Регнум. В Белоруссии «тунеядцами» могут быть признаны около 250 тысяч человек, выяснилось после подсчётов министерства труда. Об этом в эфире передачи Белорусского радио «Актуальный микрофон» заявил начальник управления политики занятости минтруда республики Олег Токун.

Marc Veraart Минск

Он объяснил, что по данным за 2016 год о балансе трудовых ресурсов, действие «концептуально иного» декрета «о тунеядцах» может распространиться на 250 тысяч граждан. Токун отметил, что о занятости этих людей нет никакой информации в министерстве труда. При этом глава ведомства не исключил, что среди этих 250 тысяч граждан, наверняка, есть мигранты, которые уехали из страны. Однако, как считает чиновник, будут выявлены среди этих людей и те, кто работает в «теневом» секторе экономики:

«Безусловно, там будет и часть людей, которые находятся в тени. Те, кто работает нелегально или без оформления трудовых отношений, или сам на себя, не регистрируясь ни ремесленником, ни ипэшником».

Данные за 2017 год пока не приводятся, но ожидается, что они будут представлены немного позднее. Токун полагает, что новый декрет будет стимулировать людей «выходить из тени». Так, например, в документе прописано, что местные органы власти будут формировать списки граждан, которые могут работать, но официально нигде не зарегистрированы. По словам белорусского чиновника, если человек «не работает, не учится, или, например, не воспитывает детей», то его необходимо привлекать на рынок труда, обеспечивать новой работой.

В целом, по официальной статистике, в настоящее время в экономике Белоруссии занято около 4,4 млн человек. Причем в прошлый раз, когда власти пытались реализовать декрет №3 «О предупреждении социального иждивенчества» (в народе его сразу окрестили декретом о «тунеядцах»), налоговые органы посчитали «тунеядцами» 470 тысяч граждан республики.

Напомним, что декрет №1 президент Белоруссии Александр Лукашенко подписал 25 января 2018 года. Он сменил собой декрета №3, хотя власти сразу оговорились, что новый декрет «концептуально иной» и никакого отношения к предыдущему не имеет.

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Однако суть мало изменилась. Декрет №3 предполагал, что граждане, которые не работали в течение 183 дней в году, должны уплатить сбор в виде 20 базовых величин. Некоторые категории граждан освобождались от этой обязанности. Декрет №1 освободил от уплаты сбора тех, кто ранее был признан плательщиками «налога на тунеядцев». Но, согласно положениям нового декрета, с начала 2019 года «тунеядцы» должны будут оплачивать полную стоимость субсидируемых государством услуг. Перечень таких услуг пока не определён, сделать это планируется в течение полугода.

Как и первый декрет, второй вызвал крайне негативную реакцию в обществе. Против нового декрета выступают и правозащитники, общественные организации. Например, правозащитник ПЦ «Вясна» Павел Сапелко отмечал ранее, что сферой проведения очередного эксперимента может стать жилищно-коммунальное хозяйство. По его словам, лишение граждан определенных льгот не может рассматриваться как нарушение прав человека, однако в декрете заложены основы для лишения отдельных категорий граждан основных прав, которые признаются конституцией и международными обязательствами Белоруссии. Так, под действие декрета подпадают и «трудоспособные неработающие граждане, ведущие асоциальный образ жизни», которые по смыслу декрета будут направляться в лечебно-трудовой профилакторий, считает Сапелко.

К тому же, как не раз отмечали экономисты, стимулировать легальное трудоустройство граждан, стимулировать уменьшение «теневого» сектора экономики необходимо не карательными мерами, а реформами, направленными на улучшение экономического положения страны в целом.