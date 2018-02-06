Якутск, 6 февраля, 2018, 09:09 — ИА Регнум. Депутат Госдумы РФ от Якутии Федот Тумусов прокомментировал самые частые причины смерти жителей России в 2016 году, озвученные министерством здравоохранения. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, парламентарий считает, что к высоким показателям смертности в России приводит в первую очередь недофинансирование здравоохранения.

Иван Шилов ИА REGNUM Больничный коридор

Читайте также: Названа основная причина смертности в РФ

Жители России чаще всего умирают от болезней системы кровообращения (47,8% смертей), а в 15,6% случаев причиной смерти стали раковые заболевания. Еще 8,9% жителей страны скончались в результате травм и отравлений.

Проанализировав эту статистику, Федот Тумусов пришёл к выводу, что в ней нет ничего нового, год за годом всё одинаково, и цифры колеблются очень незначительно.

«На первом месте стабильно сердечно-сосудистые заболевания (около миллиона смертей), на втором месте — рак (показатели тоже приближаются к миллиону). Но по факту перед нами почти 2 млн человеческих жизней, которые могли бы продолжаться. При этом от терроризма, о котором у нас столько говорят, которому уделяют столько внимания, гибнут никак не миллионы и не сотни тысяч человек. Не хотело бы государство сместить приоритеты с гипотетической угрозы на настоящую?» — задаётся вопросом депутат.

По его мнению, настоящим терроризмом в таком случае можно считать недофинансирование здравоохранения. Он заключается в отсутствии национальной программы борьбы с раком, в экологических проблемах, в закрытии больниц и поликлиник, в невозможности получить качественную и своевременную медицинскую помощь.

«Конечно, каждый теракт — это громкое происшествие, а миллион смертей — личная беда каждой семьи, тихая и незаметная. Но ведь мы же всё понимаем — приоритеты государства пока расставлены чётко: и здравоохранение, и социальная защита в них находятся далеко не на первом месте», — высказал мнение Федот Тумусов.

Как сообщало ИА REGNUM, причины смертности жителей России проанализировал Московский научно-исследовательский онкологический институт имени Петра Герцена — филиал Национального медицинского исследовательского центра радиологии Минздрава России. По его данным, в 2016 году причины 47,8% смертей в России — болезни кровообращения, 15,6% — раковые заболевания, 8,9% — травмы и отравления.

По данным министра здравоохранения России Вероники Скворцовой, смертность в России во всех возрастных группах снизилась почти на 4%.