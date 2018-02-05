Названа основная причина смертности в РФ

Москва, , 05:03 — REGNUM Жители России чаще всего умирают от болезней системы кровообращения. Таковы данные Московского научно-исследовательского онкологического института имени Петра Герцена — филиала Национального медицинского исследовательского центра радиологии Минздрава России, передает 5 февраля RT.

В 2016 году на долю болезней системы кровообращения пришлось 47,8% смертей в России. В 15,6% случаев причиной смерти стали раковые заболевания.

Еще 8,9% жителей страны скончались в результате травм и отравлений. Другие причины, подробнее о которых не говорится, составляют 27,7% смертей.

Как сообщало ИА REGNUM, 30 января министр здравоохранения России Вероника Скворцова заявила о «существенном снижении» смертности в 2017 году во всех возрастных группах. В минувшем году показатель смертности составил 13,4 на тысячу человек, тогда как в 2016 году он был 13,9 на тысячу человек — снижение составило почти 4%, пояснила она.

Вместе с тем медики не разделяют оптимизма главы Минздрава. Вероятно, падает стационарная смертность на фоне роста числа отказов в госпитализации, однако растет смертность на дому, отмечают они.

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