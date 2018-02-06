Сеул, 6 февраля, 2018, 08:52 — ИА Регнум. Олимпийский комитет России (ОКР), находящийся под санкциями Международного олимпийского комитета (МОК) накануне начала Зимних игр-2018 в Южной Корее, может быть восстановлен в правах к окончанию соревнований. Об этом заявила глава специальной комиссии по допуску российских спортсменов Николь Хевертц.

Kremlin.ru Российский флаг на Олимпиаде

Во время заседания сессии МОК Хевертц отметила, что восстановление в правах может быть «частичным или полным».

«Олимпийский комитет России может быть частично или полностью восстановлен до окончания Зимних игр-2018», — подчеркнула она.

Глава МОК Томас Бах уточнил, что условием восстановления в правах ОКР должно быть полное соблюдение решения исполнительного комитета МОК.

«Любые действия будут учитываться специальной группой МОК», — отметил Бах.

Напомним, в зимних Олимпийских играх-2018 в южнокорейском Пхенчхане на сегодня смогут принять участие лишь 168 спортсменов из России. Они выступят под «нейтральным» олимпийским флагом в статусе «Олимпийские атлеты из России».

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Также спортсменам запрещено публично демонстрировать российскую государственную символику, в частности флаг РФ.

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Стоит добавить, что МОК отказал 13 спортсменам и двум тренерам из РФ в приглашении на Игры-2018. Ранее они были оправданы Спортивным арбитражным судом (CAS), однако МОК посчитал, что CAS не предоставил убедительных доказательств невиновности спортсменов.