Пекин, 6 февраля, 2018, 08:39 — ИА Регнум. Курс юаня укрепился более чем на один процент против валютной корзины за первый месяц 2018 года, отмечает агентство Синьхуа.

Иван Шилов ИА REGNUM Доллар. Юань

По сведениям Китайской валютной торговой системы (CFETS), индекс CFETS RMB, который измеряет курсовую мощь юаня относительно валютной корзины, достиг отметки 95,82 в конце января 2018 года, что на 1,02% выше, чем месяцем ранее.

Данный индекс рассчитывается из отношения юаня к 24 валютам, включающим в себя доллар США, евро и японскую йену. В 2016 году корзина включала в себя только 16 валют.

В январе 2018 года индекс, измеряющий мощь юаня относительно валютной корзины Банка международных расчетов вырос на 0,85% до 96,75 пункта, в то время, как относительно корзины Специальных прав заимствования (СПЗ) юань укрепился га 0,99% до 96,94 пункта, отмечает CFETS.

За первый месяц 2018 года центральный паритетный курс юаня прибавил более 3% по отношению к доллару США, что составляет более половины от его роста в 2017 году.

Напомним, что с конца ноября 2017 года по начало февраля 2018 года юань прибавил 3471 базисный пункт по отношению к доллару США. Однако, 5 и 6 февраля наблюдалось незначительное ослабление курса валюты Поднебесной в общей сумме на 187 базисных пунктов впервые за последнее время.