Москва, 6 февраля, 2018, 08:16 — ИА Регнум. Правительство РФ распределило в 2018 году субсидии на строительство спортивных объектов в регионах. Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр Дмитрий Медведев.

Nart09.ru Стадион «Нарт»

В рамках госпрограммы «Развитие физической культуры и спорта» выделено 3 млрд 272,4 млн рублей восьми регионам России .

Средства пойдут на строительство объектов государственной собственности субъектов РФ, не включённых в федеральные целевые программы.

В частности, средства будут направлены на строительство спорткомплекса в Махачкале, универсального зала в Саранске, спортивно-культурного центра в Туве, центра водных и гребных видов спорта в Астраханской области.

Кроме того, деньги выделены для возведения дворца спорта в Калуге, стадиона для игры в регби в Московской области, регионального центра волейбола в Новосибирске, дворца водных видов спорта в Саратове.

Оставшиеся средства будут распределены на строительство трёх объектов в Адыгее, Кабардино-Балкарии и Владимирской области. Там будут построены спорткомплексы и крытый каток.

Документ одобрен на заседании правительства РФ 1 февраля 2018 года.

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Как сообщало, в сентябре 2017 года на строительство и реконструкцию спортивных объектов были выделены субсидии трем регионам России. Средства были распределены на реконструкцию стадиона «Нарт» в городе Черкесске Карачаево-Черкесской Республики, строительство спортивно-оздоровительного комплекса «Атлант» в Республике Алтай и спортивно-культурного центра в Республике Тува.

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