Южно-Сахалинск, 6 февраля, 2018, 08:31 — ИА Регнум. В Южно-Сахалинске началось оглашение приговора экс-губернатору Сахалинской области Александру Хорошавину. Вместе с ним на скамье подсудимых бывшие: советник губернатора Андрей Икрамов, зампред правительства области Сергей Карепкин и министр сельского хозяйства Николай Борисов, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Алексей Лукашевич Суд над экс-губернатором Сахалина Александром Хорошавиным

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Напомним, в конце декабря гособвинение попросило для Хорошавина 13 лет лишения свободы, для Икрамова — 9,5, для Карепкина — 8 и для Борисова — 7 лет лишения свободы. Прокурор настаивает на том, чтобы местом наказания для подсудимых была определена колония строгого режима. Для написания приговора судье понадобилось семь недель.

У адвокатов обвиняемых мнения разные.

Адвокат Андрея Икрамова Юрий Сюзюмов настроен оптимистично и надеется на оправдательный приговор. Защитник экс-министра сельского хозяйства Николая Борисова дипломатично заявила, что рассчитывает на справедливость Фемиды. Адвокат Сергея Карепкина Игорь Янчук на оправдательный приговор не рассчитывает, но надеется скостить несколько лет. Адвокат Александра Хорошавина Ольга Артюхова уверена, что приговор в отношении её подзащитного будет обвинительный и другого ждать не стоит.

Экс-губернатор Сахалина Александр Хорошавин был арестован в ночь с 3 на 4 марта 2015 года, сразу после прошедших в правительстве области обысков.

Следствие длилось почти три года. В деле было много неясностей, странностей. Например, широко разрекламированная СК РФ «ручка Хорошавина» с бриллиантами, якобы стоившая 36 млн рублей, о которой не один месяц трубили все СМИ, оказалась не более чем выдумкой. Адвокаты официально сообщили СМИ о том, что такого вещдока в деле не обнаружено.

Дело Хорошавина стало самым скандальным за всю историю Сахалина. Фигурантами по делу проходили самые известные в регионе предприниматели, политики, общественные деятели. Многие из тех, кто покаялся в даче многомиллионных взяток и из разряда обвиняемых перешел в категорию «свидетели», и сегодня занимают руководящие посты на крупных предприятиях или заседают в региональном или муниципальных парламентах.

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Одним из ключевых свидетелей следствия стал известный сахалинский рыбопромышленник Анатолий Осадчий, который в суде, под присягой, сообщил, что давал взятку Хорошавину. Однако, в ходе судебных разбирательств, обвинение отказалось от эпизода с Осадчим — доказать факт взятки не смогли.

Но и без мифической ручки, без Осадчего — эпизодов в этом уголовном деле более чем достаточно.

Судья Елена Поликина зачитывает один эпизод за другим: мошенничество с приобретением квартир для медиков, со строительством свинокомплекса в селе Таранай с многомиллионными «откатами», со строительством дороги Оха — Южно-Сахалинск, со строительством ТЭЦ, а также — взятки, взятки, взятки. В приговоре звучат самые известные на Сахалине фамилии.

После перерыва суд возобновил перечисление эпизодов. Скорее всего, окончательный вердикт будет объявлен не сегодня.

Но главные выводы, которые предстоит сделать из случившегося и жителям Сахалина, и его власти, и не только сахалинской власти — ещё впереди.

«Это ведь не единственный случай. А сейчас задержали всю верхушку дагестанской власти. А раньше сколько было громких арестов — губернаторов, высокопоставленных чиновников? Власть развращает. Абсолютная власть развращает абсолютно. Как попадают люди во власть в России? Кто их готовит для этого? Почему вообще возможны такие ситуации? Это тема настолько обширная, что вряд ли мы сможем обсудить ее в нескольких фразах. Это и сложившаяся система межбюджетных отношений, когда все уходит в центр, а губернатору на месте приходится выкручиваться и выполнять поручения центра. А как выполнять? Привлекать бизнес. Добро, если средства идут на благо региона, а если человек изначально нечестен — то деньги работают на него и его окружение. Это и, повторю, сама система подготовки управленцев. И выборы губернаторов, и многое другое. Начинать нужно с воспитания национально ориентированной элиты, такой, которая будет работать прежде всего на страну, а не на себя. В противном случае у нас впереди еще будет немало аналогичных процессов», — поделился мнением политолог, доктор политических наук Илдус Ярулин.

Суд продолжается. Борисов, Икрамов и Карепкин слушают речь судьи Поликиной.

Хорошавин читает книгу Петра Авена «Время Березовского».

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Как сообщало ИА REGNUM, обилие уголовных дел во властных и бизнес-структурах Сахалинской области изрядно утомило население. Дел по самой «популярной» сегодня статье — «Превышение должностных полномочий» возбуждено уже множество.

Были арестованы высокопоставленные чиновники уже нового правительства Сахалина — министр земельных и имущественных отношений Елена Гах, министр сельского хозяйства Михаил Кузьменко, его заместитель Тамара Муленкова. Однако чиновников, продержав в СИЗО, отпустили.

Многие полагают, что Сахалину сегодня больше, чем что либо, необходимо другое — спокойствие, шквал громких уголовных дел весьма негативно отражается на инвестиционной привлекательности региона.

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