Ольга Демиденко, , 09:53 — REGNUM

Уголовное дело в отношении высокопоставленного сотрудника УМВД Сахалина пользователи островных соцсетей назвали «ответным ударом» областного правительства. В канун выборов в региональный парламент избиратели Сахалина спорят: кто победит в противостоянии силовиков и чиновников.

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3 августа на Сахалине был задержан заместитель руководителя уголовного розыска областного УМВД Виктор Долинный. Его подозревают в незаконном проведении оперативно-розыскных мероприятий. Событие вызвало шквал вопросов у сахалинцев.

В тот же день, 3 августа, в региональном ИА Сахалинмедиа появилась довольно неоднозначная публикация. Со ссылкой на неназванные источники в правительстве Сахалинской области авторы материала утверждали, что «правоохранительные и контролирующие органы парализовали работу сахалинских властей».

В публикации говорилось о том, что запуганные силовиками чиновники сахалинского правительства боятся работать и даже вынуждены «каждую цифру проверять по 10 раз». Авторы вернулись к громкому аресту министра сельского хозяйства региона Михаила Кузьменко и его заместителя Тамары Муленковой, представителей новой команды из Приамурья губернатора Олега Кожемяко, а также министра имущественных и земельных отношений Елены Гах.

Со ссылкой на источник в правительстве авторы утверждают, что никакой корысти в действиях чиновников нет, дело развалится и они выйдут на свободу. Примерно о том же, сразу после ареста чиновников говорил в эфире федеральных телеканалов губернатор Сахалина Олег Кожемяко.

В отношении двух сахалинских министров и замминистра были возбуждены уголовные дела в связи с выдачей займа на создание мегаферм. Займ возвращен, проценты уплачены, а создание животноводческого комплекса, где использованы передовые технологии белорусских аграриев, похвалили президенты двух государств — России и Белоруссии. Но уголовное дело никуда не делось. В СМИ Сахалина арестованным чиновникам уже создан образ невинных страдальцев, силовики хранят молчание.

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Дел по самой «популярной» сегодня на Сахалине статье «превышение должностных полномочий» возбуждено уже много. Годами тянется уголовное дело в отношении директора южно-сахалинского хлебокомбината Владимира Боева. Там нет ни ущерба, ни потерпевшего. Но есть уголовное дело, которое уже не раз прекращали, но вскоре возбуждали опять.

Президент «Опоры России» Александр Калинин обращался к главе МВД РФ Владимиру Колокольцеву с просьбой разобраться в вопросе и прекратить необоснованное преследование предпринимателя. Но пока — все по-прежнему.

С другой стороны, сахалинцы возмущены тем, что для торжества закона необходимо вмешательство высокопоставленных лиц. И часто выражают недоумение по поводу такого вмешательства.

Речь о недавнем визите на острова полномочного представителя президента России в ДФО Юрия Трутнева, который потребовал прекратить проверки строящегося горнолыжного курорта «Горный воздух» в рамках одноименной ТОР.

«Страна должна развиваться. Дальний Восток должен развиваться. Все, что идет вразрез с этим тезисом — неправильно! Поэтому не надо мешать, не надо выискивать буквы в законе, а надо находить дорогу для реализации проекта», — заявил полпред.

Примечательно, что в своей публикации о «парализованной силовиками работе сахалинских властей» ИА Сахалинмедиа сделало на заявлении полпреда главный акцент.

«Установку полпреда в региональных правоохранительных и контролирующих органах естественно уловили. Вскоре мы увидим, насколько серьезно она была воспринята», — написало издание со ссылкой на источник в правительстве Сахалинской области.

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Здесь общественное мнение качнулось в сторону противоположную от той, что у Юрия Трутнева и областного правительства. Дело даже не в том, что не в меру разрастающийся горнолыжный курорт, на котором, по мнению жителей региона, попросту некому будет кататься, пожирает уникальные краснокнижные леса и миллиарды бюджетных денег. Жителей Сахалина возмутило то, что, по их мнению, полпред пытается подменить собой закон.

«Это как понимать?! Если правоохранительные и контролирующие органы нарушают закон, то и остановить их должен только закон! У нас в стране есть президент, гарант Конституции, а Трутнев — его полномочный представитель! Сейчас же сложилось впечатление, что законом можно крутить как угодно!»

«Ох, сдается, что не все в ТОРах сахалинских гладко! Полностью согласен с тем, что вмешиваться в работу правоохранителей полпред не имеет права. У нас правовое государство. Так президент говорит. И закон должен работать, как и его представители!».

«Все это — отголоски борьбы кланов. Вы думаете, просто так арестовали двух министров новой команды Кожемяко? Лично я глубоко сомневаюсь. Теперь полицейский генерал получил ответный удар. Жаль только, что эта борьба отражается на судьбах сотрудников, которые служат не кланам, а делу».

«Мне все происходящее на Сахалине в последнее время напоминает дикое звериное сообщество. Только кто-то вообразит себя крутым хищником — бац, его самого слопали. Только Хорошавин ополчился на углегорского мэра — оказался на нарах. Только Кожемяко повыгонял местных и привел свою команду — на его министров дела завели. Какие-то дикие джунгли, а не регион», — написали сахалинцы в социальных сетях.

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Как сообщало ИА REGNUM, шквал громких уголовных дел и задержаний на Сахалине изрядно утомил население, а методы, которыми высокопоставленные чиновники пытаются этот шквал остановить, вызывают недоумение и даже раздражение. Люди хотят, чтобы работал закон, а не «указания сверху» и «договорняки».

"Создается ощущение, что сегодня мы столкнулись с качественно новым, небывалым до сих пор социальным феноменом, не только объяснить, но и назвать который пока затруднительно», — прокомментировал ситуацию на Сахалине хабаровский политолог, профессор Леонид Бляхер.

Эксперт также отметил, что у российской правоохранительной системы есть команда «пуск», но нет команды «стоп».

Жители Сахалина сегодня задают уже другой вопрос: «А есть она вообще — эта правоохранительная система»?

Пока же, в преддверии выборов в региональный парламент, сахалинские СМИ дежурно, почти мимоходом, сообщают об очередных громких уголовных делах.

Предвыборный Сахалин обсуждает инсульт экс-губернатора Александра Хорошавина и делает ставки: кто победит в противостоянии чиновников и силовиков единственного островного региона России.