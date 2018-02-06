Москва, 6 февраля, 2018, 07:49 — ИА Регнум. Торги по нефти 5 февраля завершились снижением. Цены на нефть снизились на фоне возобновившегося укрепления доллара США и технических факторов, заявил корреспонденту ИА REGNUM аналитик Альпари Владислав Антонов.

Иван Шилов ИА REGNUM Нефть

Укрепление доллара усилилось на американской сессии в ожидании ужесточения монетарной политики ФРС США. А обвал фондовых индексов усилил нисходящее движение.

Сегодня, 6 февраля, баррель Brent стоит $66,96. продавцы в нефти прошли зону поддержки $67,10−67,45. Новая цель — $65,85.

Падение ускорится на фоне закрытия длинных позиций. Тенденция к укреплению доллара сохранится в ближайшие дни, поэтому ралли по нефти в данный момент не рассматривается.

Напомним, 5 февраля, стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в апреле 2018 года в ходе торгов на бирже ICE в Лондоне понизилась на 1,39%, до $67,62 за баррель, WTI — на 1,90%, до $63,83 за баррель.

Стоимость фьючерса на нефть сорта URALS с поставкой в апреле 2018 года на СПбМТСБ составляет $67,17 за баррель.

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