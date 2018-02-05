Вашингтон, 5 февраля, 2018, 23:43 — ИА Регнум. Американский промышленный фондовый индекс Dow Jones за сутки упал более чем на 1500 пунктов, свидетельствуют данные торгов 5 февраля.

Фондовый рынок

В течение дня индекс опустился на 5,8% и достиг отметки в 24,025.33 пункта.

Данное снижение стало самым большим падением индекса за сутки со времён мирового экономического кризиса 2008 года.

Фондовые индексы США 5 февраля резко снизились вслед за азиатскими и европейскими индикаторами на фоне роста доходности гособлигаций по всему миру.

Промышленный индекс Dow Jones — старейший рыночный индекс США, был создан редактором газеты Wall Street Journal и создателем Dow Jones & Company Чарльзом Доу.

Dow Jones оценивает уровень развития промышленной составляющей фондовых рынков Соединённых Штатов.