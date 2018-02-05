Москва, 5 февраля, 2018, 23:43 — ИА Регнум. Новая ядерная доктрина США создаёт большие риски для международной безопасности в свете незатихающего в Вашингтоне политически-административного кризиса. Об этом 5 февраля заявил заместитель декана факультета мировой экономики и мировой политики НИУ ВШЭ Андрей Суздальцев.

National Nuclear Security Administration Ядерный удар

«Здесь опасно заявление о том, что американцы имеют право на ядерный удар в ответ на любую неядерную агрессию», — заявил Суздальцев.

По его мнению, США принимают такие решения, «имея за собой разорённый политически и расколотый тыл», и при нынешнем Конгрессе США ничто не помешает ракетам полететь при возникновении какой-либо существенной напряжённости.

«Самое неприятное — это право на удар подразумевает, что у кого-то в американском истеблишменте рука будет буквально находиться на этой кнопке. Но мы видим ситуацию нынешнюю — речь идёт, фактически, просто о заговоре! Администрация Трампа ничего не решает, есть отдельная политика ФБР, ЦРУ, прокуратуры — это как если бы прокуратурой в нашей стране командовал бы Навальный, или Ксения Собчак ФСБ. В таком формате это очень странно. В стране реальный административный кризис, и они претендуют на то, чтобы принимать решения о ядерном ударе», — подчеркнул он.

Документ фактически ставит всех союзников США под прикрытие их «ядерного зонтика», отметил он, при этом особенно примечательна реакция Китая на новую американскую ядерную доктрину. Также отнюдь не случайно то, что год назад Пекин разместил одну из трех бригад межконтинентальных баллистических ракет собственной разработки в граничащей с Россией северо-восточной провинции Хэйлунцзян, в городе Синьян в центральной провинции Хэнань и в Синьцзян-Уйгурском районе.

«Китай тут же вчера «отморозился», что мы тут не при чём, что у нас никакого первого удара нет. Но надо сказать, что мы имеем ядерный зонтик именно над Китаем — он частично использует наш ядерный потенциал. И то знаменитое перемещение ядерного китайского оружия — Монголия, Уйгурский край, — таким образом они уходят под защиту. Они защищаются нами, используют нас. И это очень интересный момент», — заявил Суздальцев.

Своей новой ядерной доктриной США фактически пытаются выторговать у России политические уступки, считает он.

«Что предлагается? Кнут и пряник. Вот, говорят, вы нарушили договор об открытом небе, договор о ракетах средней и малой дальности, а самое главное — действия в Крыму. То есть нам говорят так: или мы начинаем с вами гонку ядерных вооружений, или делаем какие-то уступки — допустим, в Крыму. Это торговля чистой воды, и от нас ждут уступки, что мы не будем в это втягиваться. Это наивная постановка вопроса, чисто в американском стиле, что вот большая сделка, и русские не втянутся, побоятся и так далее», — заявил Суздальцев.

В целом же нарастание гонки вооружений создаёт серьёзные основания для тревоги, подчеркнул эксперт.

«Очень неправильный лозунг, что чем больше оружия, тем дальше война. Наоборот: чем больше оружия, тем война ближе. Она реальнее. Оружие расползается, его применение уходит на более низкие уровни (иерархии). Вспоминайте Карибский кризис, когда решение одного капитана подводной лодки могло привести к ядерной войне — здесь уже выпадают из рук политического руководства вожжи, которые могут этой системой управлять», — указал политолог.

Ранее Пентагон опубликовал новую ядерную доктрину Соединенных Штатов. Согласно документу, США намерены продолжать предложенную бывшим президентом Бараком Обамой концепцию модернизации ядерных сил.

Больше всего Вашингтон беспокоит возможность превентивного удара со стороны России, а также планомерное наращивание ядерного арсенала Китаем. В Пекине подчеркнули, что в американской доктрине «выдвинуты абсурдные предположения о планах развития Китая», а также преувеличена угроза со стороны ядерных сил КНР, а в МИД РФ заявили, что новая доктрина вызывает в Москве глубокое разочарование.

Сам же Вашингтон оставил за собой право наносить стратегический удар не только в ответ на применение атомного оружия против них или их союзников, но и в других «исключительных обстоятельствах».