Нью-Йорк, США, 5 февраля, 2018, 23:00 — ИА Регнум. Москва считает необходимым направить в Сирию экспертов для расследования сообщений о якобы имевших место случаев применения химического оружия в пригородах Дамаска. Об этом заявил постоянный представитель России при ООН Василий Небензя 5 февраля на заседании Совета Безопасности по Сирии, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Минобороны России Сирия

«Первое, что мы должны сделать, и об этом говорили здесь выступавшие, в частности представитель Швеции, это направить миссию по установлению фактов ОЗХО в эти районы для расследования. Где презумпция невиновности? Вы заранее, ещё до расследования, обвиняете во всём «режим». Зачем вам независимый механизм расследования? Вы хотя бы помните о том, что любым заключениям предшествует расследование», — сказал российский дипломат.

Небензя отметил, что в последние дни «разворачивается вселенская шумиха вокруг якобы происходящих в пригородах Дамаска инцидентах с применением хлора».

«Заговорили уже и о «применении зарина». Где? Когда? Кем? Схема этой пропагандистской кампании не нова. Террористы через тесно связанные с ними «общественные объединения», в первую очередь печально знаменитые «Белые каски», распространяют слухи в социальных сетях, они мгновенно подхватываются западной прессой», — отметил он.

По словам Небензи, членам Совета Безопасности следует задуматься над «элементарным вопросом»: «Зачем нужно использование химического оружия сирийскому правительству? Что оно гипотетически может ему дать?»

Постпред России напомнил, что весь военно-химический потенциал Сирии ликвидирован под надзором ОЗХО, и подчеркнул, что «многие искусственно создаваемые вопросы пора закрывать».