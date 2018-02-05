Санкт-Петербург, 5 февраля, 2018, 22:41 — ИА Регнум. Один из двоих обвиняемых по делу о мошенничестве в особо крупном размере при строительстве дизельных подлодок «Варшавянка» на «Адмиралтейских верфях» в Санкт-Петербурге обнаружен мертвым в камере СИЗО, сообщают СМИ. Второй фигурант дела также содержится под стражей.

Admship.ru Подлодка «Колпино» у причала Адмиралтейских верфей

Как сообщало ИА REGNUM, в середине января 2018 года были задержаны заместитель главного инженера АО «Адмиралтейские верфи» и генеральный директор АО «Новит Про» — эта компания была субподрядчиком верфей при выполнении оборонного госконтракта на строительство субмарин.

По версии следствия, «Новит Про» необоснованно завысил стоимость разработки трехмерной модели корпуса подводной лодки проекта 636.3 («Варшавянка») и стоимость других работ, связанных с оборудованием и ремонтной документацией. «Адмиралтейские верфи» перечислили 100 млн рублей на счет АО «Новит Про», после чего эти денежные средства были похищены, считает следствие.

Указанные подлодки серийно строятся на «Адмиралтейских верфях» для ВМФ России. Шесть таких подводных лодок были изготовлены для Черноморского флота, сейчас две подлодки строятся для Тихоокеанского флота.

18 января Октябрьский районный суд Санкт-Петербурга вынес постановление об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении обоих фигурантов дела сроком на два месяца, до 15 марта 2018 года.

Как сообщает издание «Фонтанка», днем 5 февраля директор компании «Новит Про» Валерий Пшеничный ненадолго оказался в одиночестве в 4-местной камере следственного изолятора №4 на улице Академика Лебедева. Когда в камеру после встречи с адвокатом вернулся один из его соседей, 56-летний мужчина уже не подавал признаков жизни.

«За две недели пребывания бизнесмена в камере соседи не замечали за ним желания расстаться с жизнью», — отмечает источник.

Добавим, что Объединенная судостроительная корпорация, в которую входят «Адмиралтейские верфи», заявляла о полном содействии следствию по делу о мошенничестве.