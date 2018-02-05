Москва, 5 февраля, 2018, 19:59 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин 5 февраля подписал закон о списании долга Киргизии перед Россией в размере $240 млн (около 14,28 млрд рублей). Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Kremlin.ru Владимир Путин

«Ратифицировать протокол к Соглашению между правительством России и правительством Киргизии об урегулировании задолженности Киргизии перед Россией по ранее предоставленным кредитам от 20 сентября 2012 года, подписанный в городе Москве 20 июня 2017 года», — говорится в документе.

Закон был принят Государственной думой 19 января и одобрен Советом Федерации 31 января 2018 года.

Как сообщало ИА REGNUM, президент Киргизии Алмазбек Атамбаев в феврале 2017 года обратился к Владимиру Путину с просьбой о списании остатка задолженности страны по российским кредитам. Киргизская сторона мотивировала просьбу необходимостью улучшения долговых показателей государства.

Реализация документа сократит уровень внешнего долга Киргизии к ВВП на 3,8% и положительно скажется на размере госдолга страны в целом.

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