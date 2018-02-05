Вильнюс, 5 февраля, 2018, 19:38 — ИА Регнум.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Не бойся

Литовские политики охотно комментируют новость, озвученную министром обороны Литвы Раймундасом Кароблисом, о том, что в Калининградской области сегодня, 5 февраля, были размещены оперативно-тактические ракетные системы «Искандер» на постоянной основе, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

«За несколько лет Кремлю удалось превратить Калининград в кость в системе обороны Европы. Цель — изолировать страны Прибалтики от системы обороны НАТО, пугать пацифистские страны Западной Европы перспективой милитаризации и realpolitiс и впоследствии навязать им соглашения, который утвердили бы концепцию «зон влияния» России. Какой это урок для нас? Сдерживание — единственный путь. Укрепление сил НАТО в странах Прибалтики и то, что 2% от ВВП на оборону — это всего лишь «пол», от которого мы должны оттолкнуться. Надеемся, что правящие и левые силы Литвы поймут это, не будет сопоставлять оборону с просвещением или здравоохранением и одобрят предложение последовательно с каждым годом увеличивать финансирование системы обороны Литвы», — заявил депутат сейма от фракции партии «Союз Отечества» — Христианские демократы Литвы Лауринас Кащюнас на своей страничке в социальной сети Facebook.

Напомним, в Литве сегодня прошли мероприятия по случаю годовщины прибытия в страну международного батальона НАТО под командованием Германии. В военном городке Рукла под Каунасом прошёл смотр солдат, а министр обороны Литвы заявил, что сегодня, 5 февраля, в Калининградской области были отгружены оперативно-тактические ракетные системы «Искандер», которые переброшены в российский регион на постоянную основу и угрожают Литве.