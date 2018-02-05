Москва, 5 февраля, 2018, 18:40 — ИА Регнум. Роскачество начинает всероссийское исследование качества коньяка. Как говорится в сообщении организации, проверка состоится по поручению заместителя председателя правительства России Александра Хлопонина, который курирует алкогольную отрасль.

«Для участия в проверке эксперты закупят коньяк около 50 торговых марок, произведенных в России, Франции, Грузии, Республике Молдова, а также Республике Армения», — говорится в сообщении.

В нем также уточняется, что среди проверяемых образцов — как мировые легенды, так и локальные бренды. Стоимость закупки — от 372 рублей до 10 тысяч рублей за единицу товара. Анонимные закупки уже проходят в десяти регионах.

Согласно сообщению, специалисты протестируют коньяк по показателям безопасности и подлинности, органолептическим показателям — их будут проверять международные эксперты из Франции; по физико-химическим показателям, таким, как крепость, массовая концентрация сахаров, альдегиды, средние эфиры, летучие кислоты, метиловый спирт и токсичные элементы.

«Коньяк также будет исследован на наличие ароматизаторов и красителей, жесткость воды, используемой для изготовления, упаковку и сорт спирта, из которого изготовлен исследуемый образец.

Последний показатель особенно важен. Так, все закупленные образцы коньяка, произведенные в России, изготовлены по ГОСТу («Коньяк» и «Российский коньяк»). Однако, даже если коньяк изготовлен по национальному стандарту, это не дает потребителю гарантии, что он действительно пьет напиток, произведенный с помощью перегонки столового виноматериала, произведенного из винограда, и выдержанного в контакте с древесиной дуба не менее 3 лет. Все потому, что в ГОСТе не прописан точный метод определения природы виноматериала. Поэтому в ходе исследования Роскачество планирует провести тестирование по новейшим точным методикам определения, из какого спирта изготовлен исследуемый образец алкогольного напитка», — отмечает Роскачество.

Суть теста — в определении соотношения изотопного состава углерода, а также определение наличия ароматизаторов — при помощи методов определения массовой концентрации компонентов ароматизаторов в коньяках. Проверку пройдет лишь та продукция, в основе которой — коньячный спирт, а не пшеничный или картофельный, который, по данным отраслевых союзов, используют недобросовестные производители коньяка.

О необходимости пересмотра национального стандарта на коньяк еще в сентябре прошлого года заявлял вице-премьер Александр Хлопонин, курирующий алкогольную отрасль. Соответствующие поручения тогда были даны Минфину, Роскачеству, Росстандарту и Росаккредитации. Доклад о результатах должен быть представлен до 22 февраля 2018 года, следует из протокола заседания.

Кроме того, в октябре Хлопонин провел заседание, посвященное фальсификации коньяка. По данным Росалкогольрегулирования, на рынке коньяка в России сложилась критическая ситуация: количество фальсификата составляет 60%. Вице-премьер поручил Росалкогольрегулированию, МВД, Роспотребнадзору и Роскачеству совместно с Генпрокуратурой провести внеплановые проверки производителей коньяков и бренди в РФ. Результаты также должны быть представлены в конце февраля.