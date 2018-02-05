Исламабад, 5 февраля, 2018, 18:59 — ИА Регнум. Когда американские СМИ освещают отношения между США и Пакистаном — одним из самых важных партнеров Вашингтона в борьбе с терроризмом — новостную ленту переполняют нелестные комментарии президента США Дональда Трампа в отношении Исламабада. Однако масштабному водному кризису, который может иметь серьезные последствия для стабильности и безопасности Пакистана, не уделяется должного внимания. Этот кризис может перевернуть внутриполитическую ситуацию в стране с ног на голову, пишет Скотт Мур (Scott Moore) в статье для The National Interest.

Бартоломео Эстебан Мурильо. Моисей, добывающий воду из скалы (фрагмент). 1666—1670

За последние несколько десятилетий правительству Пакистана удалось проделать большую работу для подключения большинства граждан страны к сетям водоснабжения и канализации. С 1990 по 2015 год доля населения страны, имеющего доступ к чистой воде, увеличилась с 86% до 91%. Однако большая часть работ проводилась в сельских районах, процент городских жителей, имеющих доступ к чистой воде, снизился за аналогичный период с 97% до 94%.

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В качестве сравнения можно привести только несколько стран, например, Сирию, где национальное правительство столкнулось с подобной проблемой в сфере доставки чистой воды для городского населения. Хотя причины водного кризиса в Пакистане сложны и многогранны, можно сказать, что политическая нестабильность сыграла ключевую роль.

Франсиско Гойя. Женщина и двое детей у источника (фрагмент). 1786

Уровень урбанизации Пакистана составляет более 3% в год — самый высокий показатель в Южной Азии. Однако новые здания далеко не всегда подключены к системам водоснабжения и канализации. Причиной водного кризиса является безудержная коррупция и бесхозяйственность муниципальных властей, в результате чего цены на воду остаются высокими, а уровень подключения населения к сетям водоснабжения — низким. Поскольку новые города не способны удовлетворить всё возрастающий спрос новых жителей на воду, многим городским жителям приходится покупать воду у частных компаний, которые доставляют ее в автоцистернах. Поскольку воду приходится возить издалека, цена остается высокой. Местная «водная мафия» также способствует росту цен, незаконно используя муниципальные источники и перепродавая воду по вымогательским ценам. Данные преступные группировки представляют серьезную проблему для муниципальных властей. По слова официального представителя города Карачи, «вооруженные люди устанавливают нелегальные водоразборные колонки, поэтому нашим сотрудникам очень сложно демонтировать их». Муниципальные власти обвиняют в том, что они просто закрывают глаза на автоцистерны, принадлежащие мафии. В верховном суде Пакистана заявили, что «есть кто-то, кто покрывает всю эту деятельность и зарабатывает деньги (на нелегальном водном бизнесе)».

Коррумпированность и бесхозяйственность муниципальных органов привела к острому дефициту чистой воды во многих городах. Согласно данным, предоставленным верховному суду Пакистана, в провинции Синд — одном из самых популярных регионов страны — 83% системы водоснабжения загрязнено сточными водами и промышленными отходами. В Карачи — крупнейшем городе страны — сточными водами заражено 90% запасов воды. До 60 млн человек подверглись риску отравления, когда мышьяк проник в подземные воды. Об этой проблеме стало известно в конце 2017 года, когда верховный суд Пакистана поручил чиновникам провинции Синд разработать план по ликвидации водного кризиса. В верховном суде предупредили, что «проблема водного кризиса в Пакистане превращается в бомбу замедленного действия».

Иоахим Бейкелар. Четыре стихии. Вода. 1569

К сожалению, существует множество факторов, которые могут привести к взрыву водной «бомбы». В дополнение ко всему, изменение климатических условий может значительно усугубить ситуацию с дефицитом воды, что, в свою очередь, приведет к росту количества мятежей и увеличит риск военного переворота. Кроме того, поступают сообщения, что в декабре 2017 года один из китайских дипломатов заявил, что хроническая нехватка воды в стране препятствует китайским инвестициям, предусмотренным в рамках Китайско-пакистанского экономического коридора, — крупнейшего проекта по развитию Пакистана.

Несмотря на всю сложность ситуации, некоторые официальные представители Пакистана не считают, что водный кризис может иметь последствия для безопасности страны. Во время международной конференции по водным ресурсам, проходившей в ноябре 2017 года, губернатор провинции Синд Мохаммад Зубаир заявил, что «вода является приоритетом очень низкой значимости… Терроризм является более сложной проблемой, чем водный кризис».

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Если Пакистан собирается решить проблему с водой, некоторые должностные лица должны поменять свою точку зрения по данному вопросу. Что касается американо-пакистанских отношений, то нежелательно, чтобы США, увеличивали факторы риска, которые могли бы привести к дестабилизации ядерной державы.

К сожалению, нынешний кризис в отношениях между двумя странами ограничивает возможности США для оказания услуг, которые могли бы укрепить безопасность и стабильность Пакистана. Однако США должны попробовать. Недавно опубликованная глобальная водная стратегия правительства США указывает на то, что инвестиции в водоснабжение могут быть использованы как инструмент для продвижения национальных интересов США. Данная стратегия может стать основой для оказания помощи Пакистану в борьбе с водным кризисом. Недавно глава Белого дома признался: «Вода может превратиться в одну из самых важных проблем, с которой столкнется следующее поколение».