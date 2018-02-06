Рига, 6 февраля, 2018, 06:11 — ИА Регнум. Слово «политик» по отношению к кому-либо часто в обыденной речи обозначает готовность договориться с кем угодно, этакое «и нашим, и вашим». К чему может привести такая линия поведения в реальной политике, рассказывает автор ИА REGNUM Михаил Демурин на примере эволюции латвийской социал-демократической партии «Согласие».

Иван Шилов ИА REGNUM Нил Ушаков

Согласие может достигаться разными способами. Иногда под согласием понимают не выработку способа преодоления конфликта, при котором обе стороны находят устраивающий их срединный путь, но метод, когда мелкими уступками одну из сторон постепенно заставляют отказаться от твердо взятой когда-то линии обороны. В последнее время такой метод становится все более популярным, вот и латвийская партия «Согласие» перехватывая протест у партии «За права человека в единой Латвии» (За ПЧЕЛ), обещала многое, в том числе и защиту интересов русских в Латвии. Но как только ситуация потребовала серьезного вмешательства во время событий «русской весны» 2004 года, руководители «Согласия» на стали принимать участия. Мало того, забыв лозунг «Мы за русский язык, мы за русские школы», так называемый «первый русский мэр Риги» Нилс Ушаковс закрыл десять русских школ, включая те, которые его сторонники использовали в рамках предвыборной агитации. Это произошло в 2009 году и стало еще одним ярким примером того, как лидер крупной политической партии может обойтись со своими предвыборными обещаниями — а значит, и с избирателем.

Всё перечисленное ставит под вопрос то, что должно произойти осенью 2018 года, когда в Латвии состоятся очередные парламентские выборы. Достаточно ли «Согласие» продемонстрировало свое отношение к избирателю?

Читайте подробности: Антирусский коллаборационизм в Латвии

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