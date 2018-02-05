Москва, 5 февраля, 2018, 17:31 — ИА Регнум. Государственная инспекция безопасности дорожного движения (ГИБДД) не планирует вводить практику переэкзаменовки граждан, срок водительских удостоверений которых истек. Об этом сегодня, 5 февраля, сообщает пресс-служба Министерства внутренних дел России.

Водитель

«В настоящее время внесение изменений в порядок допуска к управлению транспортными средствами в части приёма экзаменов при замене водительских удостоверений не предусматривается», — сказано в сообщении.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Союз автошкол России в январе выступил с инициативой ввести переэкзаменовку по теории при замене водительских прав.

Эту инициативу сразу же восприняли в штыки автолюбители, которые совершенно не хотят сдавать повторные экзамены по теории вождения при каждой замене водительских прав.

В Государственной думе также посчитали эту инициативу спорной. Так, заместитель председателя комитета Госдумы по транспорту и строительству Сергей Бидонько заявил, что каждый раз проводить переэкзаменовку — это неправильно.