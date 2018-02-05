Москва, 5 февраля, 2018, 17:16 — ИА Регнум. Идея ввести в РФ систему жилищно-накопительных вкладов для накопления первоначального взноса по ипотеке может быть реализована, если такие вклады будут безотзывными и застрахованными. Как передает корреспондент ИА REGNUM 5 февраля, об этом заявил глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков («Справедливая Россия») в ходе заседания Молодежного парламента при Госдуме.

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По его словам, жилищно-накопительные вклады были распространены в некоторых странах после окончания Второй мировой войны, и благодаря им многие европейские страны смогли решить жилищные проблемы. В частности, отмечает Аксаков, основная сложность ипотечного кредитования сегодня — обязательный первоначальный взнос. Однако такое требование банков обосновано международной практикой.

«Количество дефолтов было больше там, где не было первоначального взноса. Поэтому Центробанк прописал, что если нет первоначального взноса в размере 20%, то это повышенные риски, повышенные резервы, соответственно, дорогой кредит. И от этого нам не отойти. Поэтому предлагается здравая идея: накапливать в банке первоначальный взнос. Учитывая, что банк в течение 2−3 лет может использовать эти деньги по своему усмотрению, оказывая другие финансовые услуги и зарабатывая на деньгах вкладчика, получается льготный ипотечный кредит», — объяснил Аксаков.

Таким образом, по его словам, нужно прописать на законодательном уровне, что при наличии такого вклада банк выдает гражданину льготный ипотечный кредит. Однако, по словам депутата, для успешной реализации такой идеи необходимо четко прописать правила такого вклада. Во-первых, он должен быть безотзывным. При этом сегодня все вклады в банках гражданин в любой момент может отозвать.

«Гражданин сформировал этот вклад, а на следующий передумал и снимает эти деньги. Потери составляют только проценты, которые набежали за этого день. Не пойдут банки на то, чтобы формировать этот вклад, если он будет отзывным. Зачем его формировать? Если постоянно деньги забираются, то банк соответственно не может планировать свою кредитную политику», — подчеркнул Аксаков.

Кроме того, по его словам, такой вклад должен быть застрахован системой страхования вкладов. Сегодня такая система работает в отношении вкладов физлиц размером менее 1,4 млн рублей. В случае проблем у банка, эти средства возмещаются Агентством страхования вкладов (АСВ) при Центробанке РФ.

«Но, например, в закон о дольщиках уже внесена поправка, которая увеличивает застрахованную сумму до 10 млн рублей. Соответственно и здесь (при рассмотрении инициативы о жилищно-накопительных вкладах) можно было рассмотреть увеличение суммы, которая была бы защищена страхованием», — предложил Аксаков.

Между тем граждане уже сейчас недовольны системой страхования вкладов физлиц в банках. Как ранее сообщало ИА REGNUM, в последнее время участились жалобы граждан на АСВ, которое через суд взыскивает суммы, которые граждане сняли со своих счетов за месяц до ликвидации банка или отзыва лицензии у него. При этом речь может идти и о снятии наличных, которое произошло год назад.

Однако, как отмечают в АСВ, речь идет о крупных суммах средств, которые граждане снимали со злым умыслом. Однако в суде также оказываются и те граждане, которые обналичивали средства запланированно и в небольших объемах. Как сообщало ИА REGNUM, ранее к главе Центробанка РФ Эльвире Набиуллиной с просьбой разобраться в ситуации обратился глава комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов (ЛДПР).