Москва, 5 февраля, 2018, 16:57 — ИА Регнум. Законопроект о Конституционном собрании внес в Госдуму Владимир Бортко (КПРФ), передает корреспондент ИА REGNUM 5 февраля.

Дарья Антонова ИА REGNUM Государственная Дума

Законопроект определяет порядок внесения предложения о пересмотре положений глав 1. 2 и 9 Конституции Российской Федерации; порядок созыва и деятельности Конституционного собрания: порядок принятия решений Конституционного собрания, включая порядок принятия новой Конституции страны.

Решение Конституционного собрания о принятии новой Конституции принимается тайным голосованием. В случае принятия новой Конституции двумя третями голосов членов Конституционного собрания оно завершает свою деятельность, и новая Конституция вступает в силу, следует из документа.