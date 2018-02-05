Москва, 5 февраля, 2018, 15:51 — ИА Регнум. На фоне широкодиапазонных распродаж на глобальных рынках, которые, судя по фьючерсам на американские фондовые индексы собираются продолжить свою твёрдую поступь уже пятую торговую сессию подряд, энергоносители выглядят хуже других сырьевых товаров, заявил корреспонденту ИА REGNUM инвестиционный аналитик Global FX Владимир Рожанковский.

Дарья Антонова ИА REGNUM Валюта

По его мнению, причина лежит на поверхности: последний отчёт минэнерго США, который, вопреки ожиданиям, вскрыл существенный, более 1 млн баррелей, рост запасов чёрного золота дополнил сведения о том, что сланцевые производители, увидев высокие цены, начинают понемногу реанимироваться (активные установки от Baker Hughes), что в скором времени может вновь привести к превышению предложения над спросом на этом рынке.

«Характерно, что подобная ситуация наблюдается исключительно в «нефтянке», тогда как в других сегментах — биржевых металлах и сельхозфьючерсах — этот феномен отсутствует.

В этой связи, даже несмотря на присутствие консенсус-прогноза по дальнейшему снижения доллара США, не факт, что это единственное обстоятельство поможет нефти вернуться на свои максимумы года — $66 за баррель по сорту WTI и $70 за баррель по сорту Brent», — отметил Рожанковский.

Как следствие, наиболее предпочтительным прогнозом по нефти до конца текущей недели выглядит «канальная торговля» в диапазоне $67,50−69,50 за баррель по сорту Brent.

«Рубль, как валюта, по-прежнему у большинства в сознании завязанная на нефть (возможно, эта парадигма постепенно устаревает, но инерция мышления — как известно, мощный фактор, также не имеет в настоящее время существенных драйверов для продолжения укрепления», — полагает эксперт.

Ощутимо ослабившийся доллар привёл (и это достоверно известно) к желанию Минфина РФ перенаполнить свои валютные резервы по текущим ценам, и это — очень серьёзный фактор сдерживания роста курса рубля, поскольку Минфин — был, есть и остаётся крупнейшим покупателем валюты.

«Кроме того, в направлении ослабления рубля действует геополитика (упорные слухи о возможности запрета нерезидентам инвестировать в инструменты российского госдолга), а также неожиданно слабая макростатистика о российской экономике, которая доминировала на предпоследней неделе января», — пояснил Рожанковский.

Так, данные по промпроизводству, опубликованные 23 января, показавшие снижение на 1,5% в годовом выражении, — вообще повергли многих в уныние.

«В итоге, в данной ситуации есть смысл обратиться к техническому анализу, который указывает на то, что на уровне 55 руб. 87 копеек находится мощный уровень сопротивления, вторая опорная точка которого сформирована 24 апреля 2017 года.

От этого уровня формируется собственный боковой торговый канал у рубля, верхняя граница которого находится возле 56 руб. 82 копеек — 56 руб. 88 копеек», — считает эксперт.

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