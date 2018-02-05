Москва, 5 февраля, 2018, 15:35 — ИА Регнум. Сырьевой рынок 5 февраля остается в минорном настроении, заявила корреспонденту ИА REGNUM старший аналитик Альпари Анна Бодрова.

eluela31 Нефть

Сегодня баррель Brent торгуется по $68,04 (-0,8%). За «бочку» WTI на площадке предлагают $65,2 (-0,4%).

По ее словам, значимые для сектора нефти новости начнут выходить только 6 февраля поздно вечером. Пока же сырье будет дрейфовать в «боковом» коридоре.

«Между тем, банковские структуры начинают плавно пересматривать ожидания по ценам на черное золото», — считает Бодрова.

Январские изменения собственных прогнозов стали уже четвертым фактом перемен в этом вопросе — из-за близости цены барреля к рекордным отметкам предыдущий взгляд становится неактуальным.

«Согласно обновленным ожиданиям, средняя цена барреля Brent в 2018 году составит $61, и это на три доллара выше тех значений, что фигурировали в декабре.

При этом ожидания по стоимости WTI достигли значения в $57 за баррель — это также на $3 выше предыдущей оценки», — отметила эксперт.

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