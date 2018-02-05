Москва, 5 февраля, 2018, 15:29 — ИА Регнум. Российский рубль символически отступает в парах с иностранными валютами 5 февраля. Активность покупателей доллара и евро минимальная, заявила корреспонденту ИА REGNUM старший аналитик Альпари Анна Бодрова.

Дарья Антонова ИА REGNUM Рубли

«После взрывной пятницы (2 февраля) инвесторы не находят новых поводов для столь бурных движений. Геополитические осложнения не оправдались, и к валютному рынку постепенно возвращается интерес к риску», — отметила эксперт.

Сегодня стало известно, что в период с 7 февраля по 6 марта 2018 года Минфин РФ намерен выкупить с рынка валюты на 298,1 млрд рублей. В день покупки составят 15,7 млрд руб.

«Это выше, чем покупало ведомство в предыдущем отчетном периоде (по 6 февраля включительно) — тогда заявлялось о приобретениях в размере 15,1 млрд руб.

Таким образом, Минфин наращивает покупку иностранной валюты до рекордных отметок», — полагает Бодрова.

Рынок, впрочем, давно привык к подобным механизмам интервенций и не обращает на них внимания, хотя на курсообразование этот подход имеет влияние.

«Доллар США закончит сегодняшнюю сессию в пределах отметок 56,45−56,85 рублей, евро — в границах 70,45−70,95 рублей», — считает эксперт.

Добавим, оициальные курсы ЦБ РФ на вторник, 6 февраля, составляют 56,62 руб. за американскую валюту и 70,49 руб. за евро (повышены на 58 и 40 копеек соответственно).

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