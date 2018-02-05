Рубль: поводов для бурных движений нет
Москва, 5 февраля, 2018, 15:29 — ИА Регнум. Российский рубль символически отступает в парах с иностранными валютами 5 февраля. Активность покупателей доллара и евро минимальная, заявила корреспонденту ИА REGNUM старший аналитик Альпари Анна Бодрова.
«После взрывной пятницы (2 февраля) инвесторы не находят новых поводов для столь бурных движений. Геополитические осложнения не оправдались, и к валютному рынку постепенно возвращается интерес к риску», — отметила эксперт.
Сегодня стало известно, что в период с 7 февраля по 6 марта 2018 года Минфин РФ намерен выкупить с рынка валюты на 298,1 млрд рублей. В день покупки составят 15,7 млрд руб.
«Это выше, чем покупало ведомство в предыдущем отчетном периоде (по 6 февраля включительно) — тогда заявлялось о приобретениях в размере 15,1 млрд руб.
Таким образом, Минфин наращивает покупку иностранной валюты до рекордных отметок», — полагает Бодрова.
Рынок, впрочем, давно привык к подобным механизмам интервенций и не обращает на них внимания, хотя на курсообразование этот подход имеет влияние.
«Доллар США закончит сегодняшнюю сессию в пределах отметок 56,45−56,85 рублей, евро — в границах 70,45−70,95 рублей», — считает эксперт.
Добавим, оициальные курсы ЦБ РФ на вторник, 6 февраля, составляют 56,62 руб. за американскую валюту и 70,49 руб. за евро (повышены на 58 и 40 копеек соответственно).
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