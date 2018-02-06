Южно-Сахалинск, 6 февраля, 2018, 03:31 — ИА Регнум. Сообщение о том, что премьер-министр Японии Синдзо Абэ согласился на соблюдение японскими компаниями и гражданами законодательства РФ при хозяйственной деятельности на Курилах, произвело эффект «тектонического сдвига», меняющего всю коллизию российско-японских переговоров по вопросу об этих островах. Почему надеждам не суждено было сбыться, рассказывает обозреватель ИА REGNUM, доктор исторических наук Анатолий Кошкин.

Владимир Путин и Синдзо Абэ во время переговоров в Японии. 2016

Высказывание, вызвавшее массовый оптимизм в экспертных оценках, было сделано японским премьером еще в декабре 2016 года на встрече с Путиным. Предшествовавшая этому высказыванию японская позиция о необходимости «экстерриториальности» для японских компаний и граждан, планирующих хоздеятельность на Курилах, шла вразрез с фактом российской принадлежности островов. Новое же предложение, учитывающее этот факт, могло бы стать той точкой, с которой многолетние сложности в российско-японской дипломатии уступили бы место всё более конструктивным свершениям.

Но, начав так позитивно, японская сторона уже после окончания визита российского президента свела к нулю весь положительный эффект своими комментариями. В которых постаралась вернуть всё в исходное положение. Возмутительная формулировка о создании правовой системы «на контролируемых Россией островах» еще раз продемонстрировала настоящую цель официального Токио: следом за экономическими договоренностями добиться политического закрепления и, как следствие, отторжения российской территории. А достигнутый, казалось бы, компромисс вновь предстал всего лишь тактической уловкой. Каждый год Япония продолжает нагнетать «курильский вопрос», а 7 февраля в Японии будет отмечаться так называемый «День северных территорий», антироссийский по своей сути. И на этот же день 2018 года назначены очередные переговоры на уровне замминистров внешнеполитических ведомств.

Будет ли учтен опыт предыдущей «уступки» японцев, читайте в статье: Обещал ли Путин пожертвовать законами России ради притязаний Японии?

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