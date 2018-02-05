Санкт-Петербург, 6 февраля, 2018, 00:17 — ИА Регнум. Победа петербургского завода МПБО-2 в конкурсе на звание регионального оператора по обращению с бытовым мусором вселяет определенный оптимизм. Теперь, когда появился единый ответственный по вопросам «борьбы с отходами», накопившиеся вопросы, вероятно, будут получать оперативные и качественные ответы. О вопросах, накопившихся в области утилизации отходов, пишет корреспондент ИА REGNUM Анна Горохова.

Иван Шилов ИА REGNUM Горы мусора

Петербург — один из пилотных регионов, в которых обкатывается новая, более эффективная как экологически, так и экономически, схема утилизации отходов. Поэтому схема, используемая заводом МПБО-2, которая включает полноценную переработку, дает заводу крупное преимущество. Действительно, мусор, как известно, содержит, кроме опасных компонентов, которые нужно обезвредить перед складированием, еще и полезные фракции — алюминий, стекло, пластик, — которые должны быть максимально извлечены и пущены во вторичную переработку. Только такой подход сможет дать на выходе достаточный класс безопасности утилизируемых отходов, плюс принести прибыль.

Намеченная на 2018 году модернизация завода, по словам зампредседателя комитета по благоустройству Кирилла Пащенко, даст возможность дополнительно усилить заводские мощности, приняв на работу большее количество сотрудников и оптимально используя северную и южную площадки переработки. Заявленная на данный момент мощность в 400 000 тонн отходов в год выглядит немалой, но и она может быть улучшена. Кроме того, остро стоит проблема, как в Петербурге, так и по всей России, по отдельному сбору самых опасных отходов. Таких как отработанные батарейки и ртутные лампы. Как показывает мировая практика, лучшим выходом является организация отдельных контейнеров, предназначенных для сбора такого рода отходов. Эксперимент, проведенный в городе на Неве, показал высокую сознательность граждан, быструю наполняемость контейнеров для опасных отходов, и внушает надежду на то, что в скором времени эта практика станет привычной повсеместно.

Однако на фоне этих сияющих перспектив остаются нерешенными серьезные проблемы, выход из которых требует срочных действий как руководства, так и исполнителей. Что же угрожает экологии города, читайте в статье: Судьба петербургского мусора: оператор найден, решение — нет

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