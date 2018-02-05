Москва, 5 февраля, 2018, 12:12 — ИА Регнум. Отказ российским спортсменам в приглашении на Олимпиаду в Южной Корее в очередной раз подтверждает яркую политическую ангажированность в отношении российского спорта. Как передает корреспондент ИА REGNUM 5 февраля, об этом заявил член комитета Госдумы по спорту Дмитрий Свищев (ЛДПР).

Ольга Шклярова ИА REGNUM Олимпийское движение

Международный олимпийский комитет (МОК) отказал в приглашении на Олимпиаду-2018, которая пройдет с 9 по 25 февраля в южнокорейском Пхенчхане, 13 российским спортсменам и двум тренерам, ранее оправданным Спортивным арбитражным судом (CAS) по делу о допинге на Играх в Сочи в 2014 году.

«Давайте называть вещи своими именами: это уже чистый расизм в отношении нашей страны. Более чем уверен, что если бы в подобной ситуации оказались спортсмены, допустим, из Великобритании, Томас Бах не подбирал бы так скрупулёзно слова, описывая своё отношение к судебному постановлению CAS, а поскорее бы заявил о своей поддержке и направил был британцам поздравительные открытки. В случае же с россиянами все решения МОК окрашены в русофобские тона и просто дискредитируют принципы олимпийского движения», — сказал парламентарий.

В этой связи у депутата возник вопрос о реформировании МОК.

«После такого возникает совершенно справедливый вопрос: а не пора ли реформировать сам МОК, а не рассуждать им о реформе CAS?» — рассуждает Свищев.

Комиссия МОК под руководством бывшего министра спорта Франции и главы Независимой организации антидопингового тестирования (ITA) Валери Фурнейрон отказала 15 гражданам РФ (13 спортсменам и двум тренерам), оправданным Спортивным арбитражным судом (CAS), в приглашении для участия в Олимпийских играх в Пхёнчхане. Ранее комиссия не допустила к Играм ряд ведущих российских спортсменов по зимним видам спорта, которые ранее никогда не были причастны к допинговым нарушениям.