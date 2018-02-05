Новосибирск, 5 февраля, 2018, 12:00 — ИА Регнум. Жители районного посёлка Колывань и окрестных сёл утром 5 февраля устроили сход у местной администрации. Как сообщает Sibnet.ru, люди считают, что в смерти двух детей, которые погибли в вырытой коммунальщиками яме, виноват в том числе и глава администрации Колыванского района.

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Напомним, 2 февраля в рабочем поселке Колывань Новосибирской области двое детей утонули в яме, которую вырыли коммунальщики. Известно, что работники коммунальной службы ещё в ноябре 2017 года выкопали яму глубиной не менее трёх метров, чтобы отремонтировать водопровод. После устранения прорыва они ушли, не засыпав и не оградив яму, которая оказалась заполнена водой. Вечером 2 февраля двое братьев, 6 и 11 лет, проходили мимо и свалились в неё. Выбраться они не смогли.

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«Коммунальная бесхозяйственность наблюдается в Колывани не один месяц, а годы. Поэтому вопрос трагедии был лишь вопросом времени. Считаем, что ответственность за случившееся и происходящее в равной степени несут глава города, глав района и даже министр ЖКХ Новосибирской области. В случае бездействия прокуратуры, мы готовы организовать сбор подписей жителей за отставку некомпетентных лиц, допустивших халатность и гибель детей в результате», — прокомментировал руководитель общественной организации защиты прав потребителей «Гражданский патруль» Ростислав Антонов.

По данным «Сибкрая», у здания администрации посёлка собралось около 500 человек. Люди приносили фотографии погибших детей, игрушки и цветы. Скандировали «в отставку!» Глава администрации района Виктор Аверин через какое-то время всё же решился выйти к людям, но заявил, что в отставку не пойдёт, поскольку «незаконная процедура устранения главы».

Как сообщают региональные СМИ, участники сегодняшнего схода подготовили обращение к президенту РФ Владимиру Путину с требованием отставки главы Колыванского района Виктора Аверина и организации проверки финансово-хозяйственной деятельности. Самому Аверину и муниципальным властям вообще люди выразили недоверие.

Как сообщили ИА REGNUM в Следственном управлении Следственного комитета РФ по Новосибирской области, в настоящее время задержан директор МУП рабочего поселка Колывань «Коммунальное хозяйство». Ему предъявлено обвинение в нарушении правил безопасности при ведении работ, повлекшее по неосторожности смерть двух лиц. 4 февраля судом по ходатайству следователя ему избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

«В настоящее время в полном объёме с применением криминалистической техники произведён осмотр места происшествия, оно огорожено в соответствии с предъявляемыми требованиями, назначены необходимые экспертизы, произведены допросы работников предприятия, производивших ремонт водопровода. Выполняются следственные действия, направленные на установление причин и условий, также всех обстоятельств произошедшего. Расследование уголовного дела продолжается», — подчеркнули в СУ СК РФ по региону.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, по данным следствия, 22 ноября 2017 года в рабочем посёлке Колывань Новосибирской области сотрудниками МУП проводились ремонтные работы. Для устранения неполадок водопровода они вырыли яму глубиной не менее трёх метров. После ремонтно-восстановительных работ сотрудники предприятия яму не закопали. И до 2 февраля работы на этом участке не проводились. А не огороженная должным образом яма за это время заполнилась водой. Вечером 2 февраля 2018 года два брата проходили мимо этой ямы и упали туда. Самостоятельно выбраться не смогли и погибли.

Было возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 216 УК РФ («Нарушение правил безопасности при ведении работ, повлекшее по неосторожности смерть двух лиц»).