Москва, 5 февраля, 2018, 11:29 — ИА Регнум. Законопроект о конфискации автомобилей у пьяных водителей, причинивших тяжкий вред здоровью, внесло в Госдуму заксобрание Архангельской области, передает корреспондент ИА REGNUM 5 февраля. Предлагается конфисковывать машины у водителей, по чьей вине тяжело пострадали или погибли люди.

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Парламентариям представляется необходимым осуществлять конфискацию транспортного средства, с применением которого совершается преступление, предусмотренное статьей 264.1 Уголовного кодекса РФ («Нарушение правил дорожного движения лицом, подвергнутым административному наказанию»).

За период 2015—2016 годов в Российской Федерации по статье 264.1 УК РФ было осуждено более 94 тыс. человек, управлявших транспортными средствами в состоянии опьянения, из которых 77,6 тыс. человек в качестве уголовного наказания назначены обязательные работы, а 6,3 тыс. человек штраф.

«Таким образом, осужденные по статье 264.1 УК РФ имеют фактическую возможность вновь управлять транспортными средствами, принадлежащими им на праве собственности, в состоянии опьянения», — обеспокоены депутаты.

Сейчас, указали авторы, вопрос о конфискации транспортных средств, предусмотренных статьей 264.1 УК РФ, в федеральном законодательстве не урегулирован, он разрешается в судебном порядке. Суды общей юрисдикции принимают судебные решения о конфискации таких транспортных средств либо об отказе в их конфискации.