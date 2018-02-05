Москва, 5 февраля, 2018, 11:28 — ИА Регнум. Более 230 единиц автомобильной техники эвакуировано спасателями в пределах Центрального федерального округа за минувшие сутки, сообщает 5 февраля пресс-служба МЧС России.

Дарья Антонова ИА REGNUM Уборка снега

Работа спасателей организована в 13 центральных регионах России, которые накрыл мощный циклон. Беспрецедентные снегопады повысили число обращений в службу спасения от автомобилистов, застрявших на трассах.

«Особенно сложно в такую погоду водителям большегрузных машин. В условиях сильной гололедицы они не могут самостоятельно выбраться из снежных заносов», — говорится в сообщении.

В целях оказания помощи автомобилистам МЧС совместно с МВД организовали дежурство 250 оперативных групп и экипажей ГИБДД и привели в состояние повышенной готовности около 370 тягачей дорожных служб.

В результате работы из снежных ловушек были эвакуированы более 230 автомобилей и 780 человек.

В настоящее время на расчистку дорожного полотна в ЦФО брошены около 69 тысяч человек и 27 тысяч единиц снегоуборочной техники, включая аэромобильные подразделения Ногинского и Тульского спасательных центров, центра «Лидер», а также курсанты вузов МЧС России.

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Также силами спасателей развернуты 33 подвижных и более 1700 стационарных пунктов обогрева, питания и заправки, в которых водители и пассажиры автотранспорта могут получить необходимую помощь.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что обрушившийся 3 февраля на Москву снегопад стал самым мощным за весь период наблюдений за погодой.