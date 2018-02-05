Минск, 5 февраля, 2018, 11:11 — ИА Регнум. Сотрудники следственного комитета Белоруссии будут проходить обучение в академии ФБР в Куантико (штат Виргиния). Причем повышать профессиональные навыки белорусских специалистов американская сторона согласилась бесплатно. О соответствующих договоренностях сообщил в воскресенье, 4 февраля, на телеканале ОНТ председатель следственного комитета республики Иван Носкевич.

Иван Шилов ИА REGNUM Белоруссия

После посещения академии ФБР в Куантико белорусской делегацией Носкевич оценил систему обучения здесь как «фактически эталонную для ведомств подобного рода». В самой Белоруссии у следственного комитета пока нет учебного заведения, поэтому СК республики «впитывает наиболее яркие практические примеры».

«Наши американские коллеги готовы принять на безвозмездной основе наших слушателей. Договоренность об этом достигнута на уровне руководства ФБР», — заявил Носкевич, добавив, что уже в скором времени будут подготовлены предложения по обучающимся.

Председатель следственного комитета республики отметил, что предложение об обучении белорусских следователей поступило от американской стороны.

Как ранее передавало ИА REGNUM, в конце января белорусская делегация во главе с Иваном Носкевичем прибыла в США для встречи с представителями ФБР. Результатом встречи с заместителем директора бюро Полом Эббейтом стало подписание меморандума о взаимопонимании. В документе, как отмечали в СК, прописана «обоюдная заинтересованность в заключении договора о правовой помощи по уголовным делам».

До этого меморандума между белорусским и американским ведомством не было заключено других письменных договоренностей. Взаимодействие сторон в уголовно-правовой сфере осуществлялось на основании конвенций ООН, однако, как ранее говорил сам Носкевич, для эффективного сотрудничества этого не достаточно. В преддверии визита белорусской делегации в США председатель следственного комитета республики в интервью СМИ отмечал, что надеется на подписание меморандума о взаимопонимании. После того, как письменная договоренность была заключена, белорусская делегация 31 января отправилась на осмотр главного учебного центра ФБР США.

Отметим, что в целом сотрудничество белорусского и американского ведомств началось в 2015 году во время обсуждения деталей одной из совместных операций. Так, последние годы с участием представителей правоохранительных органов состоялось уже восемь встреч и семинаров, который проходили и на территории Белоруссии, и на территории США.

Как сообщал сам Носкевич, проводили ведомства и совместные операции. В числе таких председатель СК республики назвал операцию по пресечению деятельности «Андромеды», международной киберпреступной группировки.

ИА REGNUM ранее также сообщало, что следственный комитет в Белоруссии появился совсем недавно. Этот орган был создан по примеру России по указу президента республики Александра Лукашенко в сентябре 2011 года. СК — главная часть единой централизованной системы, куда входят управления по областям и Минску, а также районные, городские, районные в городах отделы комитета. Этот орган выполняет несколько задач, в числе которых расследование преступлений. Председатель комитета, его заместители и начальники управлений по областям и Минску назначаются президентом.