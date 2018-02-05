Санкт-Петербург, 5 февраля, 2018, 11:11 — ИА Регнум. Для уборки города от снега на улицы Петербурга выведено около 1000 единиц специальной техники и более 1100 дворников. Еще более 500 единиц техники и 7000 дворников убирают городские дворы. Об этом сегодня, 5 февраля, сообщили профильные комитеты городской администрации.

Дарья Драй ИА REGNUM Казанский собор

Дарья Драй ИА REGNUM Заснеженный всадник

Напомним, сильный снегопад прошел в городе на Неве 4 февраля, продолжился в ночь на понедельник и утром 5 февраля. Снег продолжает идти, то усиливаясь, то отступая. По прогнозам синоптиков, снегопад в Петербурге может продлиться несколько суток.

Как уточнили в комитете по благоустройству, 4 февраля в городе в отдельных районах выпало до 30 см снега. Ночью городские дороги очищали 923 машины и около 600 работников с ручным инструментом.

«За последние снежные дни с улиц города вывезено почти 150 тысяч кубометров снега, всего с начала зимы — почти 800 тысяч кубометров. Высота снежного слоя с начала зимы превысила 1 метр», — подсчитали в комитете по благоустройству.

По данным Жилищного комитета Санкт-Петербурга, городские дворы с утра 5 февраля расчищают от снега семь тысяч дворников и 520 единиц уборочной техники.

«Особое внимание будет уделено ограждению опасных зон в местах возможного образования сосулек на крышах жилых домов», — пообещали жилищники.

Дарья Драй ИА REGNUM Заснеженный велосипед

Они ожидают, что высота выпавшего в понедельник снега составит от 5 до 10, а местами до 14 см снега.

По заявлению ГУ МЧС России по Санкт-Петербургу, в ближайшее время снегопад в Петербурге продолжится.

«В случае необходимости готова к включению в боевой расчет резервная пожарно-спасательная техника, также определен резерв личного состава и пожарно-спасательного оборудования», — отметили спасатели.

В МЧС рекомендуют водителям пересесть на общественный транспорт, а тех, кто сел за руль, призывают соблюдать повышенную внимательность и осторожность, строго соблюдать скоростной режим и дистанцию.