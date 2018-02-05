Москва, 5 февраля, 2018, 10:43 — ИА Регнум. Ремонтные бригады энергетиков восстановили подачу электричества в пяти из шести пострадавших от обильного снегопада регионов Центрального федерального округа (ЦФО). Об этом сообщает 5 февраля пресс-служба ГУ МЧС.

(сс) ccipeggy Электричество

По данным спасателей, около 600 населенных пунктов Московской, Брянской, Владимирской, Калужской, Смоленской и Тульской областей испытывали перебои в снабжении электроэнергией. В обесточенных населённых пунктах проживает около 63 тыс. человек.

В настоящее время в пяти указанных областях, кроме Владимирской, по сведениям МЧС, подача электроэнергии возобновлена в полном объеме. Отмечается, что в ряде населённых пунктов Владимирской области проблемы с электроснабжением остаются.

Напомним, озвученный синоптиками прогноз по сильным осадкам в виде снега, местами с метелью и порывами ветра до 20 м/с, оправдался на большей части территории Центрального федерального округа. Из-за непогоды энергетики были переведены в режим повышенной готовности.

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В связи с прохождением циклона в шести областях произошло нарушение электроснабжения. Восстановительные работы вели 96 бригад. Добавим, что непогода сегодня, 5 февраля, ожидается в Татарии, Ульяновской и Самарской областях.