Санкт-Петербург, 5 февраля, 2018, 09:59 — ИА Регнум. Обильные снегопады привели к множеству дорожных аварий и многокилометровым заторам в Санкт-Петербурге утром 5 февраля. По данным сервиса «Яндекс. Пробки», ситуация на дорогах стала критической и достигла 9 баллов из 10 возможных.

Brainparking.com Снежные пробки

Как сообщает корреспондент ИА REGNUM, стоят в пробках Университетская набережная и набережная Макарова в центре города, подъезд к Дворцовому мосту и съезд с него в сторону Невского проспекта не двигаются вовсе, некоторые водители бросают машины и спускаются в метро.

Серьезный затор на Английской набережной и Благовещенском мосту, Тучков мост и Большой проспект Петроградской стороны фактически перекрыты. Тяжелая пробка наблюдается на Уральской улице Васильевского острова до набережной Смоленки в сторону центра. Проспект Энгельса и проспект Испытателей наглухо заблокированы, как и Светлановский проспект, проспект Тореза, улица Курчатова.

Часто заторы провоцируются ДТП из-за обильных снегопадов. Как пишут петербуржцы в социальных сетях, съезд с Октябрьской набережной на КАД оказался полностью перекрыт из-за аварии. На Челябинской улице случилось ДТП при въезде на мост через КАД, одна из машин оказалась в отбойнике.

«Автобус развернуло у въезда на площадь у Балтийского вокзала, троллейбусам не проехать, стоят на мосту и на Лермонтовском», — пишут горожане в соцсетях.

Так что и общественный транспорт нисколько не спасает петербуржцев, он не только стоит в пробках вместе с легковыми авто, но и просто пробуксовывает в снегу.

«На маршрутке ехал 1 час 10 минут, хотя обычно — минут 15. И еще 20 минут ждали. На юго-западе дикие пробки, большинство троллейбусов, автобусов не могут тронуться с остановок — буксуют на месте», — сообщает петербуржец Александр.

Комитет по благоустройству Санкт-Петербурга накануне проинформировал, что за день в городе выпало свыше 10 см снега. Количество уборочных машин пришлось увеличить по сравнению с планируемым из-за ухудшившихся погодных условий. К ночи их число достигло 920. Помогают технике в уборке узких тротуаров, остановок общественного транспорта, перекрестков и пешеходных переходов около 600 дворников.

По прогнозам метеорологов, снегопад в Петербурге сохранится до вторника. На дорогах возможно образование гололеда.

«В условиях снегопада движение по улицам замедляется, это обстоятельство следует учитывать, планируя время в пути», — заявили чиновники.