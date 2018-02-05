Вашингтон, 5 февраля, 2018, 09:52 — ИА Регнум. Вооруженные силы США, развернутые на базе в Ираке, начали частичный вывод войск, сообщает американское агентство Associated Press.

Militaryphotos.deviantart.com ВС США. Ирак

Такая информация поступила от подрядчиков западной коалиции по борьбе с террористической группировкой «Исламское государство» (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

По их информации, шаг связан с поражением ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

Напомним, коалиция во главе с США по борьбе с ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) была создана в 2014 году. В нее, помимо США, вошли также Великобритания, Франция, ФРГ и другие страны.

Зона действия авиации коалиции распространялась как на Ирак, так и на Сирию, несмотря на отсутствие у коалиции на то разрешения со стороны официального Дамаска.

В течение 2017 года сирийские и иракские радикалы практически полностью лишились своих территориальных приобретений — были взяты такие крупные города, как иракский Мосул и сирийская Ракка.