Москва, 5 февраля, 2018, 09:37 — ИА Регнум. Федеральное дорожное агентство направило на расчистку федеральных трасс в Центральном федеральном округе более 400 единиц спецтехники, сообщили в Росавтодоре.

Дарья Антонова ИА REGNUM Снегоуборочная техника вышла на дороги

Движение по федеральным автомобильным трассам ЦФО из-за снегопада не перекрыто, но проезд затруднён.

Больше всего мощный двухдневный снегопад нанёс ущерб федеральным автодорогам в Московской области. Для очистки трасс задействовано более 350 единиц спецтехники, в том числе 33 комбинированные дорожные машины, 17 грейдеров, 76 тракторов, 42 погрузчика.

В ведомстве отметили, что если снегопад продолжится, то количество техники на трассах может быть увеличено.

Росавтодор рекомендует автомобилистам соблюдать осторожность при движении, не создавать препятствий для работы дорожной техники.

Добавим, на территории ЦФО произошли отключения электроснабжения на территории Брянской, Владимирской, Калужской, Московской, Смоленской и Тульской областей.

В настоящее время в трех регионах Центрального ФО остаются без света около 13 тыс. человек.

По данным МЧС, в 137 населенных пунктах Московской, Владимирской и Калужской областей остаются без света более 12,6 тыс. человек.

Восстановительные работы ведутся силами порядка 100 бригад.

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Как сообщало ИА REGNUM, в Москве и Подмосковье снегопад, начавшийся 2 февраля, не прекращается уже третий день. Дорожная ситуация остается сложной. Автомобилистов просят воздержаться от поездок на своих автомобилях.

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