Москва, 5 февраля, 2018, 08:50 — ИА Регнум. В Центральном федеральном округе энергетики продолжают бороться с последствиями сильнейшего снегопада. В настоящее время в части регионов, обесточенных из-за непогоды, электроснабжение уже восстановлено.

Пресс-служба филиала «Калугаэнерго» Энергетики восстанавливают поврежденную снегопадом высоковольтную линию

Читайте также: Снегопад 3 февраля стал абсолютным рекордом для Москвы

МЧС: В Москве ожидается усиление ветра до 20 м/с

По данным ГУ МЧС, свет вернулся в дома жителей Брянской, Калужской, Смоленской и Тульской областей. В двух оставшихся регионах, в которых также успела наследить непогода, — Московской и Владимирской — аварийно-восстановительные работы еще ведутся. Их планируется завершить до полудня 5 февраля.

Также по теме В Калужской области снегопад провоцирует новые отключения электроэнергии

«Калугаэнерго» восстанавливает электроснабжение, отключенное снегопадом

Как сообщало ИА REGNUM, озвученный синоптиками прогноз по сильным осадкам в виде снега, местами с метелью и порывами ветра до 20 м/с, оправдался на большей части территории Центрального федерального округа. Из-за непогоды энергетики были переведены в режим повышенной готовности.

В связи с прохождением циклона в шести областях произошло нарушение электроснабжения. Без света остались почти 600 населенных пунктов, в которых проживают почти 63 тыс. человек. Восстановительные работы вели 96 бригад.

Добавим, что непогода сегодня, 5 февраля, ожидается в Татарии, Ульяновской и Самарской областях. По данным «Росгидромет» и центра «Антистихия», на территории этих регионов прогнозируются сильный снегопад, метель, порывы ветра могут усилиться до 25 м/с. Существует вероятность нарушения работы объектов энергетики, связи, ЖКХ, нарушение жизнеобеспечение населения, нарушение работы транспорта.