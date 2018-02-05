Мехико, 5 февраля, 2018, 07:55 — ИА Регнум. Землетрясение магнитудой 4,1 было зафиксировано в Мексике, сообщает Европейский средиземноморский сейсмологический центр (EMSC) на своей странице в Twitter.

Кузьма Петров-Водкин. Землетрясение. 1928

Отмечается, что подземные толки произошли 5 февраля в 01:24 (UTC) в 10 км от города Ласаро-Карденас, очаг находился на глубине 35 км.

Информации о погибших и пострадавших нет.

По данным EMSC, ранее землетрясение магнитудой 4,7 было зафиксировано в 43 км от города Тасна в Перу. Информации о пострадавших также не поступало.

Напомним, 1 февраля в Хабаровском крае произошло землетрясение магнитудой 4,0. Для жителей Комсомольска-на-Амуре землетрясение было слабоощущаемым.

Читайте подробнее: В Хабаровском крае произошло землетрясение

А также: Жители Анапы ощутили подземные толчки